Заместитель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, генерал Сергей Кривонос после утверждения президента Украины Зеленского о том, что в случае войны с Россией Киев мобилизует всю страну, включая женщин, заявил, что никакой всеобщей мобилизации не получится — это показали подобные попытки в 2014-м и 2018 годах. В это же время первый президент Украины Леонид Кравчук поддержал Зеленского, назвав того настоящим патриотом страны, который понимает, что этой стране сейчас надо.За комментарием «КП» обратилась к гендиректору «Института политических исследований» Сергею Маркову.- После заявлений Зеленского о возможной мобилизации вех украинцев на войну, в том числе женщин, прозвучали голоса и в поддержку, и против президента.- Да, в элитах Украины наблюдается раскол. Сам Зеленский не хочет никакой войны.- Неужели?- Да, но он пытается понравиться, предстать в лучшем свете перед приходящим к власти в США представителям партии войны, типа Энтони Блинкина. И подобным образом пытается укрепить свои позиции. Идет такая игра на жизнях и смертях жителей Украины.- Про войну с Россией лидеры Украины твердят лет шесть...- Именно за такого рода заявления, что «у нас будет война с Россией» и прогнали Порошенко жители Украины. И мы видим, что Зеленский пошел по его пути. У президента Украины есть два руководителя: народ Украины и спецслужбы США.- Но выбрать надо кого-то одного?- Того, кого из них слушать и кому следовать. И чью волю реализовывать. И Порошенко, и Зеленский вначале пытались обмануть вот этого дьявола. Который вцепился в горло Украины костлявой рукой смерти. То есть спецслужбы США. И теперь они пытаются обмануть, лавировать. Но дьявола никому еще обмануть не удавалось. И дьявол заставляет их последовательно становиться врагом народа Украины. И народ их ненавидит. По этой судьбе прошел уже Порошенко. И по этому пути пошел Зеленский.- Почему?- Это связано, в том числе, и с тем, что Россия поставила на Зеленском крест. Это выразилось в том, что 11 декабря 2020-го Россия расширила персональные санкции на почти всех депутатов Рады от «Слуги народа». Это был такой явный сигнал. Зеленский вроде обиделся и пытается что-то противопоставить. Но при том и подтверждает правоту действий России. Ну как надеяться на мир с человеком, который делает подобные заявления?- Но часть украинских элит смотрит на ситуацию иначе?- Есть люди, которые полагают, что пора уже и снимать эту костлявую руку смерти с горла Украины. Иначе может получиться полная гибель. И люди вроде Виктора Медведчука пытаются это смягчить. Часть элит в этом году вывела в дискуссии понятие \\"внешнее управление Украины\\" — раньше это было запрещено даже упоминать.- Но как может генерал и второе лицо в Совете безопасности критиковать верховного главнокомандующего?- Нарушением правил субординации это выглядело, если б Украина являлась суверенной державой. Но она таковой не является. Так мы видим, что реальный руководитель — спецслужбы США. Вот тот, кто выступит против них — тот будет немедленно уволен. Зеленский тут — просто один из полицаев оккупационного режима.- Кривонос выразил мнение меньшинства, или свое личное?-В заявлении Кривоноса нет единого месседжа от некой группы украинских элит. Кто-то критикует там Зеленского как непрофессионального человека. Кто то критикует его с националистических позиций. У части элит есть адекватное представление, что, если война с Россией начнется, то через неделю 80% украинской армии перейдет на сторону армии России. Кривонос мог выступать от имени тех, кого Зеленский снять не может и прямо воздействовать на них не может. И кто считает, что Зеленский неадекватен своему посту главы государства.- Почему шестого президента Украины поддержал ее первый президент?- Кравчук поддерживает Зеленского потому, что он назначен президентом на пост главы украинских переговорщиков в Минске. Так же Зеленский может его и снять.