До Нового года остаются считанные дни. Все города уже давно украшены и готовы встречать следующий год, несмотря на ограничения из-за пандемии, со всем размахом. Кронштадту в этом плане повезло чуть больше остальных. Здесь зажгла свои огни первая морская новогодняя елка. Установили красавицу в музейно-историческом парке «Остров фортов». Оторвать глаз от нее невозможно: вся светится, сияет. А шары-то какие оригинальные. Только представьте, их расписывали вручную российские знаменитости. Среди них такие артисты, как Константин Хабенский, Александр Розенбаум, Вячеслав Бутусов, Олег Гаркуша, Женя Любич и другие не менее известные личности.Также над украшениями трудились представители бизнеса, общественных организаций, государственные деятели: министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В стороне не остался и глава Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга Олег Довганюк.- Такая арт-акция, которую придумали наши друзья из замечательного музейно-исторического парка «Остров фортов», у нас проводится впервые. В прошлом году они поставили единственную в городе тюбинговую горку, которая пользовалась большой популярностью не только у кронштадтцев, но и в гостей города. В этом году придумали вот такую народную елку. Ее изюминка в том, что шары разрисовывали разные люди, которые далеко не художники. Но они все равно вложили всю свою душу и все своими умения, - отметил Олег Довганюк.Глава Кронштадтского района признался, что с удовольствием разрисовывал шар, хотя кисточку в руках последний раз держал в школе.- Якорь, штурвал, маяк, кораблик – мне морская символика близка. Я ведь больше 30 лет прослужил в военно-морском флоте. Но сначала даже не представлял, что рисовать. А потом как-то само собой получилось, - с улыбкой рассказал он.Проведению социальной арт-акции, организованной проектом «Остров фортов», активно помогали знаменитые художники творческого объединения «Митьки».- У нас сегодня историческое событие: появилась первая морская елка. Для этого была проделана большая работа. Очень много откликнулось людей. Равнодушных не было, - подчеркнул основатель творческого объединения «Митьки» Дмитрий Шагин. По его словам, каждый изображал то, что хотел. Никому не говорили, что они конкретно должен нарисовать. Как говорится, полный полет фантазии.- Очень многие рисовали на шарах корабли, моряков, русалок, морских животных, - добавил он. – На елке много уникальных работ.В скором времени елка пополнится и другими украшениями ручной работы. На завершающий этап вышел конкурс, организованный в рамках акции проектом «Остров фортов». С 1 по 25 декабря все желающие создавали дома ёлочные игрушки в морской тематике и присылали их фотографии организаторам. 26 декабря участники объединения «Митьки» выбрали финалистов в трех номинациях – «Лучшее креативное решение», «Главный символ года в морском антураже» и «Гран-при от «Острова фортов». Победителей определят при помощи народного голосования, которое уже стартовало. 30 декабря назовут имена этих счастливчиков. Авторы лучших игрушек получат подарки. Ну и, конечно же, их произведения искусства украсят пушистую красавицу музейно-исторического парка.После новогодних праздников шары, созданные знаменитыми участниками художественной акции, продадут на аукционе. Вырученные средства отдадут в «Фонд друзей балтийской нерпы», чтобы помочь спасению морских млекопитающих Балтики. А пока горожане и гости города могут наслаждаться необычной елочкой, водить хороводы и петь песни. Праздник же!