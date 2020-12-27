Профессор, ну, вы даёте!Хаиму Эшеду (Haim Eshed) 87 лет. Он профессор Израильского технологического института (Technion’s Space Research Institute), генерал в отставке. С 1981 по 2010 год руководил космическим подразделения Министерства Обороны Израиля (Defense Ministry's Space Division) и отвечал за военные спутники. Недавно профессор дал интервью крупнейшей израильской газете Yedioth Aharonoth, выходящей на иврите, которым, мягко говоря, огорошил даже бывалых любителей скандальных баек. Интервью было опубликовано в субботнем выпуске. До англоязычных читателей его донесли газета The Jerusalem Post и новостной портал Jewishpress.Напомню основные тезисы выступления Эшеда, известные уже на весь мир:На Земле гостят пришельцы из некой Галактической Федерации. Свое пребывание у нас не афишируют. Просят пока не говорить, что они тут. Дабы избежать массовой истерии. Потому, что человечество еще не готово к осознанному контакту с представителями внеземных цивилизаций.Пришельцы хотят, чтобы люди прежде успокоились, сделались более разумными. Чтобы эволюционировали до такой степени, которая позволила бы понять, как устроен космос и космические корабли. После этого можно и открыться.У инопланетян есть договор с американским правительством и разрешение на проведение у нас экспериментов с целью прояснения структуры Вселенной, в которой даже высокоразвитые инопланетные умы до конца пока не разобрались. Пришельцы и люди сотрудничают в этой области.На Марсе есть совместная база, на которой работают инопланетяне работают и американские астронавты.Дональд Трамп – в курсе. Хотел недавно всё рассказать. Но представители Галактической Федерации его отговорили: мол, не время сейчас.Враньё? Как выражался Воланд из романа «Мастер и Маргарита» пусть чуть по другому поводу, «интереснее всего в этом вранье то, что оно – вранье от первого до последнего слова?» Похоже?Не совсем. На удивление, есть факты, которые дают основание сомневаться в том, что в словах профессора совсем уж нет ничего правдивого.КОНТАКТ? ЕСТЬ КОНТАКТ!1. Свидетельствует бывший разведчик ВМФ СШАДаже серьезные информационные агентства, перебирая версии убийства Джона Кеннеди, обязательно вспоминают и самую потрясающую - от Мильтона Уильяма Купера, застреленного полицейскими 5 ноября 2001 года. Он утверждал, что покушение на президента США организовали ЦРУ, ФБР и секретная разведслужба ВМФ. Застрелили, чтобы тот не рассказал про инопланетян. Кеннеди якобы собирался сделать это 22 ноября 1963 года. А потом и Мерлин Монро убили. Ведь и она хотела рассказать о контактах Джона Кеннеди с инопланетянами.Американский профессор Лоуренс Меррик (Professor Lawrence Merrick), поддерживающий версию Купера, в своей книге «Убийство посланника: смерть Дж.Ф.К.» (Killing the Messenger: The Death of JFK) уверяет, что видел текст несостоявшейся речи президента. И приводит в книге выдержки:«…Мои сограждане, американцы... граждане Земли, мы не одиноки... Как президент, я заверяю вас, что эти существа не хотят нам зла. Напротив, они обещают нам одержать верх над общими врагами всего Человечества - тиранами, бедностью, болезнями и войнами... Вместе с ними мы сможем создать более хороший мир...».Милтон Уильям Купер родился в 1943 году. Служил в армии, потом переквалифицировался в уфолога - почти как наш легендарный Владимир Ажажа. Находясь на подводной лодке, увидел вылетающий из воды НЛО –«объект тарелкообразной формы, который по размеру был намного больше авианосца типа «Мидуэй».Из подводников Купера перевели в разведку ВМФ, назначчили в личный состав командующего Тихоокеанским флотом США на Гавайских островах. Там через руки новоявленного разведчика стали проходить шокирующие документы с донесениями о деятельности пришельцев. Из которых можно было сделать вывод, что они находятся на Земле с 19-го века.В середине прошлого века, по словам Купера, «… пришельцы предоставили нам три корабля и их персонал для того, чтобы помочь нам учиться летать на них… мы имеем не только корабли инопланетян, на которых мы летаем, но и корабли, которые мы построили, используя технологию кораблей пришельцев. Таким образом, некоторые из НЛО, о которых сообщают очевидцы из США и, возможно, других стран, управляются американскими летчиками…»2. Свидетельствует «физик»Инопланетную технику осваивают в «Зоне-51». О том, что там творится рассказал в свое время некто Роберт Скотт Лазар (Robert Scott Lazar) - в 1989 году его интервью показали по телевидению Лас-Вегаса (Las Vegas TV, station KLAS). Кстати, то, что секретная авиабаза вообще существует, американское правительство признало лишь в августе 2013 года. До этого отрицало, не обращая внимания на снимки из космоса и сообщения, поступавшие от многочисленные очевидцев.Лазар, назвавшись физиком, сообщил телеведущему Джорджу Кнэппу (George Knapp), что почти год работал в «Зоне-51». И лично видел технику пришельцев — аж девять «летающих тарелок», которые легко отрывались от земли, демонстрируя антигравитацию.По словам «физика», технику завезли существа из созвездия Сетки, расположенной в 39 световых годах от нас. Там есть двойная звезда, видимая из Южного полушария, вокруг нее — несколько планет. Пришельцы прибыли с четвертой.Самих пришельцев Лазар не видел. Но узнал, как они выглядят из материалов, к которым получил доступ. Якобы ростом существа были от 90 до 120 сантиметров, кожа имели серую, головы - крупные с большими миндалевидными глазами, носы - тонкие, рты — маленькие, волос не имели. Словом, по описанию, инопланетяне выглядели так, как их обычно и представляют.Однако, если верить Лазару, пришельцы находились на Земле более 10 тысяч лет. Подробнее об этом в нашем материале Авиакомпания ищет бортпроводников на рейсы к инопланетянам в «Зону-51»3.Свидетельствует астронавтВ 2008 году информационные агентства и газеты растиражировали по всему миру откровения бывшего американского астронавта, члена экипажа «Аполлона-14», доктора наук 77-летнего Эдгара Митчелла, прозвучавшие в интервью британскому радио.- Мне посчастливилось прикоснуться к факту, что нашу планету посещали и что НЛО - это реальность, - заявлял астронавт. - Последние 60 лет или около того все наши правительства тщательно это скрывали, но постепенно информация просочилась наружу, и некоторым из нас посчастливилось немного узнать об этом. Я общался с представителями военных и интеллектуальных кругов, которые знают, что под поверхностью массовых знаний таится ответ: да, нас посещали инопланетяне.И Митчелл утверждал, что пришельцы не сильно отличаются от традиционного образа, известного по фильмам и рисункам. Они маленькие, с большими головами.4. Свидетельствует бывший сотрудник ЦРУО том, что база на Марсе существует еще с прошлого века, заявил бывший сотрудник ЦРУ Роберт Дэвид Стил (Robert David Steele). Его «признание» прозвучало в радиоэфире США 29 июня 2017 года в еженедельной программе The Alex Jones Show Алекса Джонса (Alex Jones) - весьма известного ведущего, который брал интервью у самого Дональда Трампа и у многих других знаменитостей.- Я точно знаю, что 90 процентов миссий NASA — секретные, - заверил Стил. Мол, об этом ему рассказывали инженеры космического агентства. Равно, как и о том, что никаких марсоходов на поверхности Марса нет, а картинки, которые якобы они передают, поддельные.NASA, которое обычно не комментируют подобную чушь, вдруг откликнулось. - На Марсе нет людей, - заявил Гай Вебстер (Guy Webster), спикер по проблемам исследования Марса изданию Daily Beast . - На Марсе есть работающие роверы. Говорят, будто бы их там нет. Они есть. А людей нет.Вслед за откликом NASA в интернете появились – вы не поверите – снимки марсианской базы, сделанный с орбиты. База явно земная — с ангарами привычного вида, с панелями солнечных батарей и даже с тарелкой радиотелескопа. Любой может разглядеть всё это с помощью ресурса Google Space. Я разглядел. То есть, в ресурсе использован снимок с орбиты, на котором видна база. Если он фейковый, то как туда попал? Ребята из Google Space развлекались? Или какие-нибудь хакеры нафотошопили?Строения расположены в экваториальной зоне Марса, рядом с кратером Гейла в районе под названием Aeolis Palus.Есть и другая база, которую тремя годами раньше обнаружил виртуальный археолог Дэвид Мартинес, рассматривая поверхность Красной планеты с помощью сервиса Google Earth(Mars). И в месте с координатами 49'19.73\\"N 29 33'06.53\\"W заметил объект, состоящий из нескольких цилиндров. Цилиндры - белые, выделяются на фоне красной пустыни.Мартинес назвал объект Bio Station Alpha on Mars. Его размер, по прикидкам археолога, 200 на 50 метров.5. Свидетельствует хакерБританского хакера Гари Маккиннона (Gary McKinnon) американцы хотели посадить в тюрьму на 70 лет за то, что тот взломал компьютеры с секретной информацией. Но британцы так и не выдали парня, сказав, что он больной.С 2001 по 2002 год Гари, который был известен в своей среде под ником Solo, «расколол» 97 компьютеров. По его словам, не злого умысла ради. А дабы узнать, что известно в Пентагоне и NASA об НЛО, антигравитации, новых источниках энергии и прочих технологиях, возможно, заимствованных у пришельцев.Если верить Маккиннону, то в числе прочего он получил доступ к файлу Non-Terrestrial Officers - дословно «Внеземные служащие». Файл содержал имена и звания офицеров ВВС США, данные о которых нигде больше не встречались.- Там была еще информация о переводах офицеров с корабля на корабль, - рассказывал хакер. - Но кораблей или военных баз с такими названиями тоже нет.Получается, что офицеры «из файла» и в самом деле служат - где-то далеко от родной планеты.6. Свидетельствуют, пусть и невольно, служащие NASA9 октября 2009 года американцы бомбили Луну. От космического аппарата LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) отделилась «бомба» - разгонная ступень ракеты Центавр (Centaur) весом более двух тонн. На огромной скорости она врезалась в поверхность нашего естественного спутника, взметнув облако взрыва на высоту нескольких километров. Через несколько минут в это же место, в кратере Кабеус на южном полюсе, упала вторая «бомба» - сам аппарат LCROSS, снимавший взрыв. Вспышка, кстати, была видна с Земли.Бомбардировка, которую провел исследовательский центр Эймса (NASA Ames Research Center), продемонстрировала: на Луне есть вода. Ее пары, выброшенные взрывом, уловили приборы.А любители аномального сделали куда более потрясающее открытие. В ходе трансляции эксперимента они обнаружили объект правильной геометрической формы - некую внушительную постройку, которая ничем иным, кроме как базой пришельцев или совместной с ними базой, быть не могла.«Базу» заметили на снимке, который лежал на столе под левой рукой одного из сотрудников центра Эймса - Энтони Колаприта (Anthony Colaprete), как удалось установить. Рядом с ним находилась Карен Ганди-Бурлет (Karen Gundy-Burlet). Вместе они обрабатывали данные, полученные с аппарата LCROSS. Репортаж об этом показывали по телевизору.Кто знает, вдруг этот молодой парень - Энтони Колаприт из Центра Эймса - получил назначение на Луну. Сделал снимок будущего места работы. Показал базу Карен, которая, может быть, с ним полетит. И они оба станут «Non-Terrestrial Officers».7. Свидетельствует Стивен СпилбергЗнаменитый режиссер рассказывал, что Рональд Рейган как-то организовал частный просмотр его фильма «Инопланетянин». Только что избранный президент США расчувствовался и, похлопав Спилберга по плечу, сказал: «Тут в комнате не наберется и шести человек, которые знают, насколько все это правдиво». Что Рейган имел в виду, так и осталось загадкой. Может быть, то, о чем спустя много лет рассказал Хаим Эшед?8. Свидетельствует главный астроном ВатиканаПапа Иоанн Павел II еще в 1999 году говорил, что всемогущий Господь волен был создать разумную жизнь не только на Земле.Уже в нашем веке суть отношения Святого престола к инопланетянам разъяснил отец Хосе Габриэль Фюнес - признанный в научном сообществе астроном и начальник ватиканской обсерватории Спеколы, расположенной в летней резиденции Папы Римского.«Инопланетяне - братья мои» - так святой отец назвал свою статью, опубликованную в газете L'Osservatore Romano, которую издает Ватикан.По словам Фюнеса, вера в Бога и в разумную жизнь на других планетах отнюдь не противоречат друг другу. Более того, он допускает, что инопланетяне существуют. В том числе далеко обогнавшие нас в развитии. А сотворил их все тот же Господь Бог, который един для всей Вселенной.НЕТ КОНТАКТАПрофессор, ну, и зачем вы это сказали?В самом деле, Хаим, пришельцы же просили не говорить, что они тут. А вы сказали. Зачем? И как в историю оказался замешан Израиль – великая космическая держава?Подобные мысли, мягко говоря, и смущают.К примеру, портал IFLScience считал, что заявление Эшеда о базе на Марсе было самым сомнительным, пока тот не сообщил, что Дональд Трамп осведомлен обо всём этом.Как рассудили на портале, поверить в то, что кто-либо, даже инопланетяне, могли бы помешать Трампу о чем-то твитнуть, просто невозможно.Шутка, конечно. Но вот более серьезный вопрос: какое ведомство - на Земле, естественно - могло бы отвечать за контакты с пришельцами? Ведь все известные нам публично действуют так, будто бы мы вообще одиноки во Вселенной. В NASA ищут хотя бы внеземные бактерии, радуются планетам, обнаруженным у других звезд, обнадеживая тем, что эти планеты находятся в так называемой потенциально обитаемой зоне, миллиардеры, вроде нашего Мильнера, жертвуют сотни миллионов долларов на то, чтобы поймать хоть какой-то сигнал от братьев по разуму. Зачем, если они уже тут?Конечно, «люди в черном» могут трудиться в секретных недрах любого ведомства. Например, в том же NASA, иметь кураторов в Пентагоне и подчиняться напрямую президенту США. В результате одни ищут бактерии на Марсе, не подозревая, что другие сотрудничают с инопланетянами. И всех нас, в итоге, дурят.Но тратить колоссальные средства на то, чтобы когда-нибудь долететь до Луны или до того же Марса? При том, что у пришельев, имеющих с землянами совместные предприятия, наверняка есть средства передвижения, позволяющие добраться куда подальше? Глупость какая-то.Есть подозрение, что так называемые признания Хаим Эшед сделал лишь с одной целью: привлечь внимание к своей книге «Вселенная за горизонтом — беседы с профессором Хаимом Эшедом» (The Universe Beyond the Horizon – conversations with Professor Haim Eshed), которая вышла в ноябре. Но это выглядит как-то уж очень цинично. Особенно для профессора, генерала, прожившего 87 лет.