Последний предновогодний уик-энд в столице Белоруссии ознаменовался культурным забегом группы Дедов Морозов. Но не всем из побратимов Санта Клауса удалось дотянуть до конца маршрута.По данным ряда белорусских СМИ, не очень многочисленная дедморозовская колонна следовала бодрой трусцой по улицам Васнецова и Райниса, где-то на юго-востоке Минска. По пути седобородые обильно раздавали конфеты встречным, слегка изумленным такою щедростью столичным школьникам различных допризывных возрастов.Но предновогодний забег некстати пересекся с другой колонной — четыре автобуса с силовиками двигались своим, уже привычным маршрутом «выходного дня» навстречу уже приевшимся субботне-воскресным приключениям.По сведениям местных интернет-ресурсов, два участника забега в красно-белых халатах продолжить движение не смогли. Деды в красно-белом не скандировали лозунгов, не размахивали стягами и не протестовали против чего-либо, но цвета их халатов оказались подозрительно схожими с цветами протестующих против действующей власти.Альтернативных Дедов Морозов, в красно-зеленых тулупах, на улицах Минска пока не обнаружено. В отличие от автоколонны предновогоднего автопробега «За единую Белорусь!» - участники автопробега завернули в детдом Бобруйска с новогодней патриотической программой...