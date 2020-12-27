- ...В этом году МЧС России отмечает своё 30-летие, - говорится в видеообращении главы государства. - На протяжении всех этих лет, на каждом этапе развития, становления вашего ведомства неизменной и ключевой для вас была одна, самая главная задача – надёжно защищать граждан страны, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз, предупреждать, стараться не допускать их возникновения, быстро и эффективно помогать тем, кто попал в беду.Эту ответственную и трудную, действительно нелёгкую службу выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твёрдости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества: милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество.Владимир Путин поблагодарил коллектив ведомства за службу, тепло поздравил с Днём спасателя и 30-летием министерства и с наступающими новогодними праздниками.- Желаю всем сотрудникам и ветеранам МЧС России, членам ваших семей здоровья и успехов, - такими словами глава государства закончил своё видеообращение из Ново-Огарева...ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ- Хочу сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году: за проявленный профессионализм при ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, других ситуаций чрезвычайного характера. А также особо отмечу ваше участие в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции.- Сложнейшая благородная задача, которую вы сейчас решаете, – организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Добавлю, что всего за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом. Считаю это одним из важнейших, значимых направлений вашей работы.- Во всём мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое: продукты, лекарства, одежду, – окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении, и сделает это бескорыстно, не ради каких-то политических выгод.- Этот опыт, безусловно, нужно использовать для дальнейшего совершенствования всей системы МЧС. В этом отношении многое уже сделано. Укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащённость на всех уровнях, во всех ключевых звеньях, – а это противопожарная служба, воинские спасательные, поисково-спасательные, горноспасательные формирования, ведомственная авиация, подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС.- В целом необходимо и дальше наращивать возможности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в полной мере использовать преимущества современных подходов к прогнозированию рисков, чтобы минимизировать ущерб от стихийных бедствий, пожаров, наводнений, аварий, и самое главное – сберечь жизни, жизни и здоровье людей.- Народ нашей страны гордится вами. Уверен, что специалисты МЧС России и впредь будут достойно выполнять свою работу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ30 лет МЧС России: яркие кадры из жизни спасателейФотокорреспондент «Комсомольской правды» Владимир Веленгурин с первых лет создания ведомства наблюдал, как работают его сотрудники (подробности)Глава МЧС Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»Свое первое большое интервью глава МЧС России дал «Комсомольской правде» (подробности)