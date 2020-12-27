Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу Россия-1 подвел итоги уходящего года и рассказал о работе Владимира Путина. \\"КП\\" приводит наиболее интересные фрагменты разговора.ПРЕЗИДЕНТ БУДЕТ ПРИВИВАТЬСЯ- Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей.То, что его дочь президента привилась от коронавируса в качестве добровольца, это все-таки личное жизненное пространство Путина. Но это демонстрирует степень доверия к нашей вакцине и ее надежность.НАПАДКИ НА \\"СПУТНИК V\\" – ПРОСТО БЕШЕНЫЕ- Нападки на российскую вакцину \\"Спутник V\\" были совершенно бешеные. И, конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством. Но сейчас уже, когда \\"Спутник\\" все-таки стал действительно одной из самых востребованных вакцин в мире, эти нападки не так эффективны.ЗЕЛЕНСКИЙ ОБИДЕЛ ВЕТЕРАНОВ- Заявление Зеленского о равной ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны было огромной ошибкой, особенно в год 75-летия победы. Это сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов. Все, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне, всех сильно резануло. Да и на самой Украине много таких.ЕВРОПА РАЗОЧАРОВАНА КИЕВОМ- Речь идет о внутриукраинском конфликте. Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт. Но чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование. Пассивность Киева в реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации.ПУТИН И ЭРДОГАН НАЙДУТ ОБЩИЙ ЯЗЫК- В нашем регионе Россия и Турция являются, наверное, крупнейшими странами, которые и могут, и должны вносить значимый вклад в дело безопасности и стабильности в нашем регионе. По крайней мере, делать так, чтоб не было войны. У нас огромный комплекс двусторонних отношений. И когда вот в этих рамках два государства возглавляют лидеры, которые так к друг другу относятся, которые считают друг друга человеком слова и человеком дела, это является залогом того, что даже если возникают разногласия, если возникает где-то конфликт интересов, то конструктивный настрой лидеров позволит выйти из ситуации гармонично.ПУТИН ЖИЛ С ТРУБКОЙ, ЧТОБЫ ПРИМИРИТЬ БАКУ И ЕРЕВАН- Россия сыграла ключевую роль, чтобы прекратить кровопролитие в Карабахе. В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия, чтобы это остановить – они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить. Этот вопрос удалось решить только благодаря поддержанию добрых и конструктивных отношений с Баку и Ереваном, основанных на взаимном уважении. Мы никто не представляем, что должен был сказать Путин, чтобы остановить конфликт. Потому что, действительно, президент занимался этим лично и много–много дней он провёл с телефонной трубкой в руках.САНКЦИИ США – РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ- Санкции США против газопровода \\"Северный поток - 2\\" являются неприкрытой рейдерской атакой. Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. А как это еще назвать? Но работу над газопроводом удается методично продолжать, приближаясь к финализации этого проекта. И так же по другим направлениям. Россия существует в недружественной и даже враждебной окружающей среде, и весь уходящий год страна сталкивалась со все новыми и новыми так называемыми санкциями.ПУТИН ПРИВЫК К АТАКАМ НА НЕГО- Атаки на Путина идут и с Запада, и изнутри на протяжении последних двадцати лет, и, конечно, за это время определенный иммунитет наверняка у президента сформировался. Путин говорил, что атаки атаками, главное - как человек работает. Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье - он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет.2021 ГОД ТОЖЕ БУДЕТ НЕПРОСТЫМ- Очевидно, что когда мы проснемся 1 января, встретив Новый год, COVID никто не отменит, он никуда не уйдет. И очевидно, что 1 января мировая экономика не вырастет на 5%. Несмотря на все разногласия, которые могут быть у нас с зарубежными партнерами, мы, конечно же, будем четко ориентироваться по нашей собственной красной линии, они не исчезнут никогда. Но, конечно же, Россия будет готова к любым недружественным проявлениям, которые, к сожалению, тоже в следующем году никуда не исчезнут.