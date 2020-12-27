Накануне наступления 2021-го года появились сообщения о том, что в декабре уходящего года в России резко сократились продажи любимого напитка россиян в новогоднюю ночь — шампанского. Неужели такое возможно?Об этом kp.ru поинтересовалась у руководителя Центра изучения регионального и федерального рынков алкоголя Вадим Дробиза.- Сообщалось о том, что в России перед Новым годом продажи шампанских и игристых вин упали чуть ли не на треть.- Это полная глупость. Что там мы читаем? Что исследование говорит: за три недели россияне купили игристого на 230 млн рублей. На самом деле надо понять, что именно изучали эти горе-исследователи. Ведь в реальности идет речь о миллиардных продажах.- Вы не преувеличиваете?- Нет. Нам сейчас представляют итоги выборочной статистики. Взяли данные продаж из нескольких магазинов в определенном наборе городов — и полагают, что это и есть реальная общероссийская картина?- А реальная картина какова?- Реальная цифра продаж шампанских и игристых вин в декабре колеблется от 8 до 10 млрд рублей. Точные цифры мы будем знать, когда подведут итоги в январе 2021-го. В год в стране продается около 230 миллионов бутылок игристых и шампанских вин. Более чем на 60 млрд рублей.- То есть, шампанского пить меньше не стали?- В этом году Россия выпьет больше игристых, в том числе, по той причине, что весь средний класс, потребитель такого рода вин, весь минувший год сидел в России. Раньше уезжали и пили за рубежом. А теперь все пьют в родной стране.- Но в декабре в первые две-три недели некоторое снижение продаж все-таки могло быть?- Некоторое — могло. Почему? Потому, что с 15 декабря в стране много лет подряд начинались массовые корпоративы. От, грубо говоря, «колхоза» до крупнейшей госкомпании. Сейчас же корпоративов нету. И естественное снижение массовых закупок шампанского произошло именно в начале декабря. Но в последнюю неделю декабря люди возьмут свое - в частном порядке. Сейчас это и происходит — граждане покупают шампанское на 31 декабря в последние дни года. Так всегда происходило.Исследование, которое так шокировало многих, на мой взгляд, некорректно, поскольку затронуло лишь несколько процентов рынка. Максимум, 10% рынка.ЕЩЕ ПО ТЕМЕПереходим на водку? В России перед Новым годом упали продажи шампанскогоЭксперт алкогольного рынка рассказал, с чем это связано и на что будем налегать в праздничную ночь (подробности)