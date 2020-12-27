Предновогодняя ярмарка – традиционное мероприятие, к участию в котором приглашаются все желающие: сотрудники предприятий, члены их семей, партнеры и друзья программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». В этом году праздник доброты, как и многие другие мероприятия, было решено провести онлайн.Интернет-встреча объединила волонтеров из разных городов страны – Москвы, Норильска, Читы, Мончегорска, Заполярного, Саратова, Красноярска. Связь через экраны гаджетов не помешала ярмарке стать душевной и теплой – волонтеры радостно приветствовали друг друга и с удовольствием принимали участие в онлайн-активностях.«У каждого, кто сегодня в нашей прекрасной команде волонтеров, есть позитивные, радостные события, которые хочется не просто помнить, а которые хочется забрать с собой в новый год, 2021-ый», – отметила Лариса Зелькова, старший вице-президент компании «Норникель», обращаясь к волонтерам. – «Я уверена, что каждый из нас в этом непростом году, оказавшись в новой реальности, чувствовал поддержку товарищей, чувствовал руку друга, потому что эта волонтерская общность строится не на географических признаках, а когда ты – понимаешь и понимают тебя, когда ты вместе с друзьями делаешь то, что вы считаете важным и нужным. В уходящем году вы сделали много вещей, за которые я лично и компания хотели бы сказать вам спасибо. Неравнодушное отношение к людям, которые рядом, – это самое дорогое, что у нас с вами есть».Для собравшихся на онлайн-ярмарке выступили певица и актриса театра и кино Анастасия Денисова и музыкант Стас Море. Они вживую исполнили гимн Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» – одноименную песню, совсем недавно представленную на праздновании Всемирного дня добровольца, а также новый новогодний трек.Праздник продолжился благотворительным аукционом, во время которого были выставлены лоты, созданные руками волонтёров «Норникеля»: игрушки – символ нового 2021 года (бычки и коровки), коллекционная кукла, шелковый платок ручной росписи, 5 кг кедровых орехов из сибирской тайги и др.Одного из сувенирных бычков выкупила Татьяна Смирнова, директор Департамента общественных связей «Норникеля». Татьяна призналась, что этот эфир стал самым ярким в 2020 году. «Мы все, конечно, немного устали от этого онлайн-формата, но только наш общий задор и единение помогли нам пережить этот год. Огромное спасибо всем волонтерам – от Забайкалья до самого края Кольского полуострова. Благодаря вашим усилиям нам в этом году удалось сделать очень много добрых дел. Обнимаю всем сердцем всех, кто сегодня с нами и кто не смог присоединиться к эфиру!», – сказала она.Все средства, вырученные от продажи уникальных лотов, направлены на поддержку воспитанников детского дома «Вдохновение» Московской области и подопечных фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Пчёлка» в Чите. Компания «Норникель», как и каждый год, традиционно удвоит сумму, которая пожертвована волонтерами. А те, кто не успел приобрести бычка во время аукциона, могут стать обладателями этого милого сувенира и сделать пожертвование в пользу благотворительных фондов на сайте yarmarka.kombinatdobra.ru до 14 января.Игорь Сухотин, директор Департамента социальной политики, тоже стал покупателем одного из лотов. Он также поздравил присутствующих с праздниками – наступающим Новым годом и пятилетием программы «Комбинат добра». «В юбилейный год для программы судьба нам послала вот такие испытания. И на самом деле это хорошо, что нас проверили на прочность и мы смогли понять, кто мы и что из себя представляем. Оказалось, что это испытание мы выдержали с честью. Все увидели, что волонтеры настоящие, живые, очень сильные и всегда готовы прийти на помощь тем, кому сейчас сложно, и сделать это очень оперативно. Год показал, насколько мы сильны, а когда мы сильны, у нас большие планы на будущее и мы с уверенностью туда смотрим», – добавил Игорь Сухотин.«Хочу поблагодарить всех волонтеров за самоотверженность, с которой они приходят на помощь в ситуациях, когда требуется их поддержка», – подчеркнула во время своего выступления Наталья Дунаева, начальник управления Заполярного филиала «Норникеля». – «Они проявили самые лучшие свои качества. И сегодня на всех территориях волонтеры объединились вновь для общего дела, чтобы привнести в этот мир частичку добра, тепла».Волонтёры «Комбината добра» рассказывали о проектах, которые они смогли реализовать в течение года, украшали ёлки символическими праздничными шарами, а также создали удивительные украшения – рождественские венки из еловых веток. Праздник завершился танцами под новогодние песни в исполнении Анастасии Денисовой и Стаса Море.