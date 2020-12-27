Гениальный изобретатель и визионер электротехники Никола Тесла был закоренелым холостяком и аскетом, поэтому, увы, не оставил наследников. Если бы они жили в наши дни, то вряд ли позволили бы кумиру падкого до пиар-эффектов «прогрессивного человечества» Илону Маску использовать имя своего предка для надувания биржевого пузыря, который рискует стать самой грандиозной аферой в истории автомобилестроения. Ведь трудно охарактеризовать иначе как чудеса кульбиты с акциями Tesla Inc., которые за год взлетели в цене почти в десять раз, в результате чего убыточная компания, производящая 350 тыс. машин в год (для сравнения, Toyota отгружает потребителям 8,5 млн., а Ford – 5,1 млн.) превысила по капитализации весь американский автопром.Впрочем, неоспоримая заслуга Маска в том, что он правильно угадал тенденцию. Повинуясь коллективному разуму (а может, инстинкту самосохранения), человечество побуждает власти индустриально развитых стран предпринимать шаги по защите природы от вредных выбросов, которые делают условия жизни людей невыносимыми и грозят привести к необратимым изменениям климата. Перевод средств передвижения на «зеленые» рельсы стал глобальным трендом, поэтому свои линейки электрокаров запустили уже все ведущие автопроизводители, с которыми наш автопром вряд ли сможет конкурировать.Однако эта тенденция касается не только наземного, но и водного транспорта. В разных странах мира – от Европы и США до Китая и Японии ведутся разработки электросудов разных классов – от прогулочных яхт и паромов до контейнеровозов.Например, правительство Великобритании выделило 1 млрд. фунтов на внедрение «зеленых» технологий в судостроении. Ряд проектов уже запущены в серийное производство, и настоящий прорыв на этом «фронте» можно наблюдать в текущем году.23 июня в печально знаменитом Ухане на участке реки Янцзы в центральной китайской провинции Хубэй состоялся первый рейс крупнейшего в Китае полностью электрического пассажирского судна «Junlyu».В июле судостроительный гигант Damen (Нидерланды) начал поставки полностью электрических паромов для нужд муниципального транспорта Копенгагена.Между тем, именно Россия может стать лидером на мировом рынке электросудов. 27 июня в Санкт-Петербурге произошло знаменательное событие, о котором писала «Комсомолка» - на воду спущено со стапелей первое в России полностью электрическое судно. Пассажирский катамаран «Эковольт» вмещает 80 пассажиров и способен пройти 14 часов на скорости до 7,5 узлов без дозарядки.Он уже стал достопримечательностью Северной Венеции – в отличие от дизельных «джонок», «Эковольт» не только не отравляет пассажиров выхлопными газами, он абсолютно бесшумен – путешествуя по Неве, можно наслаждаться шумом волн, «слышать» ветер и крики чаек. Поэтому к нему на много месяцев вперед уже выстроилась очередь корпоративных клиентов, желающих «эх прокатиться». Приоритет, впрочем, отдается социально значимым прогулкам – так, недавно был организован круиз для детей-сирот и медиков, занятых в борьбе с пандемией коронавируса.Экономика тоже впечатляет – «Эковольт», который в два раза дешевле упомянутого парома от Damen, в десять раз дешевле дизельных аналогов в эксплуатации. Его главная отличительная особенность в том, что продукт не имеет ничего общего с «отверточной сборкой» - катамаран полностью изготовлен из комплектующих отечественного производства. Все операционные и энергосистемы (накопители энергии, инверторы, частотные преобразователи, кондиционеры, электромоторы, корпусные и интерьерные решения, зарядные станции высокой мощности) разработаны и собраны внутри самого предприятия.В Ленинградской области построена верфь производительностью 30 судов в год. Корпусная сборка будет осуществляться с помощью 3D принтера собственной разработки. Продуктовая линейка состоит из трёх типов судов, отличающихся по вместимости, скорости и энергоемкости. За счёт трансформируемого салона, интерьеры могут быть адаптированы под различные задачи операторов: туристические прогулки, водный автобус, плавучий ресторан или клуб и т.п. Более того, судна могут поставляться в «китах» для окончательной сборки на любой другой оборудованной для этого площадке.По оценке Объединенной судостроительной корпорации, только российский рынок до 2030 года требует замены более пяти тысяч пассажирских судов. Поэтому при достаточно небольшой по объему стартовой инвестиционной поддержке со стороны государства, отрасль электрического судостроения может стать мощной точкой роста, где найдется место для многих стартапов. Пример такой поддержки уже есть: на Ушаковских верфях в Калининграде по заказу Минпромторга Калининградский государственный технический университет и АО «Нордик Инжиниринг» строят электрический паром на 15 машиномест и 80 пассажиров, который заменит два дизельных парома 1974 и 1960 годов выпуска, осуществляющих переправу на Балтийскую косу. Но этот опыт надо мультиплицировать.Речь не только об «Эмпериуме» - компания «Паритет» (Ярославские верфи), которая с 1998 года успешно занимается серийным производством быстроходных лодок на подводных крыльях, также разрабатывает пассажирское судно на электрической тяге.17 ноября на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина было объявлено о старте нового национального проекта по развитию туристического отрасли. Это давно ожидаемое и очевидное решение. Пандемия рано или поздно закончится, и уже сейчас надо готовиться к жесткой глобальной конкуренции в посткризисной реальности. Мы являемся самой большой по территории страной на планете, расположенной во всех климатических зонах, за исключением тропиков. С ее уникальными природными красотами, памятниками истории и культуры, Россия потенциально может выйти на первое место в мире по туристическому потоку, обеспечив рост ВВП как минимум на 10%.Учитывая, что в Европе и Америке все инновации, связанные с экологией, являются законодателями мод, развитие электротранспорта, в том числе водного, - отличная «фишка» для привлечения гостей. Не случайно следующий после Питера заказчик, которому в ближайшее время будет поставлено новое электрическое судно, находится на Байкале. Но для реализации такого национального проекта государство должно создать соответствующую инфраструктуру и поддержать операторов, прежде всего налоговыми послаблениями.А полигоном внедрения передовых технологий и «зеленой витриной» может стать Крым, который после введения в эксплуатацию новых газотурбинных электростанций обладает огромными мощностями. Что, как не миллионы иностранных туристов, посещающих Крым, будет наилучшим образом способствовать международному признанию полуострова?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Петербурге спустили на воду первую отечественную «водную Теслу»Электросуда смогут пройти без подзарядки 10 часов, а корпуса для них будут печатать на 3D-принтере (подробности)