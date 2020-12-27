Республики Бурятия, Ингушетия и Мордовия, а также город Байконур получат в сумме больше 2,5 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств подписал премьер Михаил Мишустин.Деньги поступят в регионы до конца 2020 года. Мордовия получит из федерального бюджета 1 млрд 589 млн рублей, Ингушетия - 514,2 млн рублей, Бурятия - 310 млн рублей. В город Байконур отправятся почти 127 млн рублей. Как сообщили в правительстве, дотации «помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции».Еще в апреле Владимир Путин поручил правительству направить регионам деньги на борьбу с последствиями пандемии, а также на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов.Иными словами, из-за коронавирусных проблем поступления в казну республик и областей сократились. По последним данным, доходы региональных бюджетов в этом году снизились на 7% - это полтриллиона рублей. И чтобы регионы вовремя платили зарплаты бюджетникам, пособия и т. д., правительство выделило им дотации. Сначала речь шла про 200 млрд рублей, потом одобрили выделение еще 100 млрд рублей. Размеры дотаций для всех регионов рассчитывалась по единой методике исходя из того, сколько денег недосчитались в каждом из местных бюджетов. Кто сильнее пострадал от пандемии, тот и получил больше. Поэтому, например, Московская область получила 13,4 млрд рублей, Татарстан – 8,7 млрд рублей, а Костромская область - 14 млн рублей. Деньги выделялись несколькими траншами, и вот теперь очередь дошла до Бурятии, Ингушетии, Мордовии и Байконура.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧеловек года — роспотребнадзоровец, тенденция года — удаленка: экономисты подвели итоги 2020-гоШесть экспертов ответили на вопросы анкеты kp.ru (подробности)