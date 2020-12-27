Народившиеся в этом году детки еще очень малы, кому-то всего пару месяцев, а кому – целых полгода. Пока они научились только улыбаться. Ну а родители в них души не чают и охотно выкладывают фотографии в соцсети, чтобы поклонники могли обсудить, на кого похож ребенок – на папу, на маму или… на бабушку с дедушкой.В феврале у российской модели Оксаны Самойловой и ее мужа рэпера Джигана родился их четвертый ребенок – сын Давид (до этого все были девочки). Маленькими няньками для братика стали три его старшие сестры – Лея, Ариела и Майя. Оксана Самойлова регулярно выкладывает в сеть фото голубоглазого малыша.На днях она опубликовала традиционную фотографию в одинаковых пижамах у ёлки. Вся семья в сборе и все счастливы.Вагану Петросяну уже 9 месяцев. Напомним, в марте 75-летний Евгений Петросян и его пятая жена Татьяна Брухунова стали родителями. Сына назвали в честь отца Евгения Вагановича. Юморист признался, что стать отцом в 75 лет – это большая ответственность. Нужно позаботиться о будущем ребенка.- Я собираюсь жить долго, многое надо успеть, у меня большие планы, хочу быть полезным своему сыну, - рассказывал недавно в интервью Евгений Петросян. - Ваган обаятельный беспредельно. Не влюбиться в него невозможно. Я надеюсь, что оставлю стране талантливого человека. Это будет необычный человек с очень крутым характером. И благодаря своему характеру он достигнет много. Он похож и на меня, и на Таню.На днях Ваган Петросян получил новогодний подарок не то от деда Мороза, не то все-таки от папы и мамы - коллекционную машинку. Об этом сообщила Татьяна Брухунова. А ее подписчики отметили: «Какой хорошенький!! На Евгения Вагановича похож!!».В апреле у 71-летнего режиссера Бориса Грачевского и его 34-летней жены Екатерины Белоцерковской родился сын Филипп. Малышу уже 9 месяцев – он невероятно улыбчивый, лучезарный парень. «Как малыш похож на обоих!!! И на папу, и на маму!!!! Берегите своё счастье», - пишут подписчики Грачевских в Инстаграме.Илье Овечкину, сыну Александра Овечкина и его жены Анастасии, исполнилось 7 месяцев (он родился 27 мая). Анастасия недавно выложила фотографию Илюши и своих подписчиков поставила в тупик: на кого похож малыш? Мнение разделилось. Одни посчитали, Илюша –похож на свою бабушку Веру Глаголеву, другие, что он копия своего отца Александра Овечкина. https://www.instagram.com/p/CJLdsnGAzGf/У Илюши Овечкина есть старший брат Сережа, которому уже два года.Сыну 26-летней актрисы Александры Бортич (звезды фильмов «Холоп», «Я худею», «Как меня зовут» и др.) исполнилось полгода. Малыш родился в июне. Это первый ребенок Александры и ее мужа бизнесмена, владельца школы ораторского мастерства Евгения Савельева. Не сильно заморачиваясь с именем, Бортич назвала первенца Сашей. Наплевав на приметы и суеверия, актриса не может хранить «свою сладость в секрете» и часто выкладывает его фотографии Инстаграме. Кстати, многие поклонники Бортич отметили, что после родов она похорошела, стала свежей как персик, хотя и немного поправилась. Ее ребенок, как царевич Гвидон, быстро растет: «скоро уже пену для бритья начнет покупать». А яркие голубые глазки у малыша – мамины.На днях младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Арсению стукнуло 3 месяца. Мальчишка появился на свет 25 сентября, его родила, как стало известно, суррогатная мать. Это второй ребенок в семье 45-летней Рудковской и 37-летнего Евгения Плющенко. Их 7-летний сын Саша Плющенко, более известный как Гном Гномыч, появлению братика очень обрадовался.22 октября у 52-летнего Владимира Преснякова-младшего и его жены 38-летней Натальи Подольской родился сын Иван. «Пять дней назад счастью по имени Ваня исполнилось 2 месяца! Время быстро летит, - написала у себя в Инстаграме Наталья Подольская. - Я хочу сказать всем мамам, которые офигели от чувства несвободы после первого ребе нка ... со вторым все иначе! Ты готова, ты все это знаешь, ты это проходила, ты понимаешь и настроена на то, что вся ты - для него. Пусть под вечер ты превращаешься в одну сплошную и бесконечную (простите за французскии ) сисю , но ты знаешь , что так сейчас надо, и это очень ненадолго».Пять лет назад у пары родился сын Артемий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРожденные в пандемию: Как звезды становились родителями в эпоху коронавирусаМногие представители российского шоубиза за последние полгода обзавелись потомством. В основном почему-то рождаются мальчики (подробности)