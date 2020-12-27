Хоккеисты молодежной сборной России в ночь с воскресенья на понедельник проведут свой второй матч на чемпионате мира Канаде. После победы 5:3 над США - время поединка с Чехией. С этой командой традиционно россияне играют в последнее время на групповом этапе турнира. \\"КП\\" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Чехия 28 декабря 2020.Статистика личных встреч Россия - Чехия 28 декабря 202026 декабря 2019 года на прошлом МЧМ наши проиграли первый матч турнира чехам 3:4. А до того - победили 2:1 тоже на групповом этапе турнира. 26 декабря 2017 года наши уступили чехам 4:5. За два года до этого день в день - победа наших по буллитам 2:1 в первой игре МЧМ.Прогнозы букмекеров на матч Россия - Чехия 28 декабря 2020В сборную России эксперты больше верят в поединке против команды Чехии.Прогноз на матч Россия - Чехия 28 декабря 2020Россия одержит победу над Чехией.Время начала матча Россия - Чехия 28 декабря 2020Матч Россия - Чехия 28 декабря 2020 года в 05:30 по московскому времени.Где смотреть матч Россия - Чехия 28 декабря 2020Прямую видеотрансляцию матча Россия - Чехия 28 декабря 2020 будет показан в прямом эфире Первого канала, начиная с 5:30 по московскому времени.Трансляция матча Россия - Чехия 28 декабря 2020Трансляция матча Россия - Чехия 28 декабря 2020 года в России будет доступна в прямом эфире Первого канала.