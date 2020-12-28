Запись в дневнике ученика:«Уважаемые родители, завтра в 18.30 будет родительское собрание, вход бесплатный, выход три тысячи рублей».* * *На лавочке сидят три бабульки и перемывают соседям косточки.Мимо проходит молодая незамужняя соседка лет 30.Одна из бабулек произносит вслед женщине:- А любовник-то у ей мущина женатый!- С чего бы, Семеновна?- Так он ить приходит к ей в выходные в болотных сапогах и с удочкой!* * *У невезучих бутерброд падает вниз маслом. У везучих - икрой.* * *- Это у тебя нож в руках? Зачем он тебе?!- Вам.- Что?- К человеку с ножом в руках нужно обращаться на вы!* * *ТНТ закрывает шоу«Дом-2», которое шло в эфире долгих 16 лет.А говорили, что ничем хорошим 2020 год не запомнится.* * *- Дорогой, скоро Новый год. Надо избавиться от старого хлама.- Я не уйду!* * *Криминал. Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ф. Листа два часа играл ничего не подозревающей публике Ф. Шуберта!