Мы привыкли видеть этих людей в строгих костюмах или роскошных платьях, но в детстве, разумеется, они были немножко другими. Ну а под Новый год, придумывая себе праздничный образ, и вовсе преображались...Юля Ковальчук помнит снежные морозные зимы своего детства в городе Волжском Волгоградской области. 35 лет назад мама будущей звезды, педагог Светлана Васильевна, сшила костюм Красной Шапочки из собственных нарядов. Родители и сейчас рядом с Юлией - перебрались поближе к ней в Подмосковье, нянчат внучку. На Новый год Юлия с мужем Алексеем Чумаковым устраивают домашние костюмированные шоу.Андрей Аршавин реконструировал свой любимый снимок из детства. Подобрал похожий костюм снеговика, колпак. Вот только посетовал, что чешек, какие были раньше, уже не найти. Вероятно, маленький Андрюша мечтал вырасти большим человеком. «Мечты сбываются...» - подписал фото футболист и тренер.Светлана Лобода с детства ставила перед собой серьезные цели. «Мама, я буду большой артисткой», - часто говорила будущая певица в детстве. «Работай и обязательно будешь», - строго отвечала ей мама. «После этого снимка был еще один заход, - вспоминает Светлана. - Как результат - небольшое падение на лед и два выбитых передних зуба».Этим фото, где она в симпатичном свитерке с пчелкой Майей на груди, Ляйсан Утяшева особенно дорожит. «Маленькая девочка в свитере, который связала мама. Теперь мама я, и я учусь вязать», - пишет Ляйсан. Ее мама уже ушла из жизни, а Утяшева старается быть такой же хозяйственной, как она.«Вот так я встречал Новый, 1979 год. Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе фильма «Гусарская баллада», и Андрея Миронова, - шутит Андрей Малахов. - Елка в детском саду «Воробышек». Теперь главный вопрос: какой костюм выбрать сорок лет спустя?» Детский сад звезда телеэкрана посещал в родных Апатитах в Мурманской области.Андрей регулярно бывает на родине, помогает землякам. К примеру, в начале пандемии направил в больницу Апатитов кислородные концентраторы. Мама будущего ведущего работала воспитательницей, заведующей детским садом и лишь недавно перебралась поближе к сыну. На фото Андрей в центре одногруппников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗвездами не рождаются. Детские фото кумировКак выглядели звезды эстрады до концертов и славы (подробности)