Каждую неделю мы собираем статистику и составляем топ самых популярных подкастов Радио «Комсомольская правда». Очень рекомендуем послушать, если вы вдруг пропустили - это реально крутые программы!1 место. Игорь Матвиенко: Во все кризисы больше всего страдает шоу-бизнес. Многие певцы сейчас идут подрабатывать. Кто грузчиками, кто водителямиПродюсер легендарных «Иванушек», «Любэ» и «Фабрики» дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» и рассказал, как российский шоу-бизнес спасается в пандемию, когда будет юбилейный концерт «Иванушек International», запрещено ли артистам жениться по контракту, почему популярны песни уровня Моргенштерна и как раскрутиться в 2020 году (слушать)2 место. Импортозамещали-импортозамещали, да не импортозаместили. За контрсанкции россияне заплатили из своих кошельковСергей Мардан и Мария Баченина обсуждают вместе с экономистом Никитой Кричевским, почему не удалось полностью заменить импортные продукты российскими (слушать)3 место. ТНТ закрывает «Дом-2». Программы, об исчезновении с ТВ которых мы грустимСлушатели Радио «Комсомольская правда» в прямом эфире вспоминают вместе с Михаилом Антоновым, какие программы мы очень любили смотреть раньше (слушать)4 место. Александр Цыпкин: Частная жизнь для всех закончилась. Мы все находимся под колпаком и непонятно чей онПисатель, автор сценария сериала «Беспринципные» Александр Цыпкин каждый день включает диктофон и записывает аудиодневник о нашей жизни, о том, что его удивило или расстроило. Эти хроники без купюр и цензуры звучат у нас в эфире (слушать)5 место. Татьяна Навка: Мой муж гордится мной. Он сидит, ест оливье, а я работаю 31 декабряОлимпийская чемпионка Татьяна Навка дала эксклюзивное интервью Тине Канделаки в эфире Радио «Комсомольская правда» и рассказала, стоит ли спортсменам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом и насколько трудно провести ледовое шоу в наше время (слушать)6 место. Что-то не сходится. Вслед за Лондоном европейские страны вводят локдаун из-за нового штамма коронавируса, который обнаружили еще... в сентябре!Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, зачем европейские страны изолировали Великобританию, как в фильмах ужасов про апокалипсис (слушать)7 место. Людмила Улицкая: Каждый человек живёт в том мире, который он сам себе выстроилВ эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» писатель Людмила Улицкая рассказала, почему называет себя графоманом, тяжело ли творческому человеку в пандемию, запрём ли мы себя добровольно в цифровом концлагере, теряют ли знания и образование свою ценность и могут ли писатели оставаться вне политики (слушать)8 место. Корона Британской империи: стоит ли бояться английской мутации коронавирусаРазбираемся вместе с экспертами, почему вокруг мутации вируса столько шума, доберется ли он до России и сработает ли наша вакцина против него (слушать)9 место. Лучшая колбаса для оливье и правильные мандарины: советы Роспотребнадзора по выбору продуктов на новогодний столВ интервью Радио «Комсомольская правда» эксперт Роспотребнадзора Надежда Раева рассказала, как правильно встречать Новый год, нужно ли мыть мандарины перед едой, есть ли в магазинах приличная колбаса для оливье, что лучше пожарить в качестве шашлыка на даче и сколько можно пить, чтобы дожить до конца праздников (слушать)10 место. По прозвищу НаполеонОлег Соколов был всемирно известным историком, кавалером Ордена почетного легиона, любимцем женщин. Но после того, как его музой и любовницей стала студентка Анастасия Ещенко, жизнь профессора полетела под откос. Падение закончилось убийством Насти, которая была в три раза младше Соколова. Чем Ещенко довела покровителя до безумия? Кто мог подставить профессора? А может он вообще серийный убийца, возомнивший себя Наполеоном? И каковы шансы, что преступнику удастся уйти от наказания? Ответы — в 5-серийной документальном проекте радио «КП» (слушать)