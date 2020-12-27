Какая из ёлок является самой главной – каждый решает для себя. Кто-то считает таковой ту, что каждый год ставят и наряжают в Кремле, кому-то по душе украшающая терем Деда Мороза в Великом Устюге, ну а для кого-то самой-самой является именно та ёлочка, что в преддверии Нового года и Рождества появляется в его жилище.В мировом масштабе всё гораздо сложнее: чуть ли не каждая столица настаивает на том, что именно в ней стоит самая главная (и, конечно же, самая красивая) праздничная ель.Зри в кореньНаряженная ель (или любое другое хвойное дерево) стало атрибутом празднования Рождества в Германии, и только в конце XIX века стала популярной в России и многих других странах. Такой вот продукт немецкого творчества. Никаких указаний на ель в качестве символа Рождества Христова в Библии нет.Немцы бережно хранят и пересказывают легенду, связанную с рождественской ёлкой. Святой Бонифаций, намереваясь показать язычникам бессилие их богов, срубил священный для них дуб. Потрясенные «святотатством» язычники уверились в правоте Бонифация. И, крестившись, стали спрашивать святого о правилах празднования Рождества, которое выпадало в тот год на следующий день. Бонифаций указал им на маленькую ёлочку, уцелевшую под кроной упавшего дуба, сказав, что её вечнозеленые веточки символизируют бессмертие, а верхушка указывает на небо, где обитает Бог.Не у нихКазалось бы, главная ёлка мира, как символ Рождества и Нового года, должна стоять на Святой земле, в палестинском Вифлееме. Но не стоит путать два разных праздника. Празднование Нового года 1 января придумал Юлий Цезарь. Произошло это еще в 46 году до Рождества Христова, а позднее, с распространением римской культуры, было закреплено в григорианском календаре. Календарная близость католического и православного Рождества, а также Нового года и сделала ёлку одним из главных, общих атрибутов религиозных и светских зимних праздников.Рождественскую ель в Вифлееме, который сегодня преимущественно населяют мусульмане, обязательно ставят. Большая часть жителей города живет на деньги, которые оставляют в городе многочисленные туристы и паломники. Но в этом году их не было вообще. Но ёлку все равно поставили.Кстати, именно Вифлеем обеспечил главный елочный атрибут – звезду, которой украшают макушку новогоднего дерева. Под вифлеемской звездой принято понимать как серебряный орнамент в виде 14-конечной серебряной звезды, обрамляющей в вифлеемской базилике место рождения Иисуса, так и описанное в Библии загадочное небесное явление, увидев которое волхвы пришли поклониться новорожденному сыну Божьему.В соседнем с Палестинской автономией Израиле религия не отделена от государства. А сама страна официально провозгласила себя еврейской. Иудеи живут по собственному календарю, и ёлок не только не признают, но и всячески их отвергают. Дома ставить в Израиле ёлки можно, а вот в ресторанах и гостиницах нельзя. Поэтому владельцам заведений общепита, в которых «русские» иммигранты обожают праздновать Новый год, идут на всяческие ухищрения: например, сооружают из зеленых воздушных шаров пирамиды, пусть и отдаленно, но все же похожие на ёлку.Гори-гори, моя звезда!Самая знаменитая ёлка в мире – вне всяческого сомнения – каждый год появляется в нью-йоркском Рокфеллеровском центре. Известность ей обеспечили, прежде всего, кинематографисты: тамошняя ёлка присутствует в доброй сотне фильмов. А любовь и умение американцев к превращению рядового события в красочное шоу обеспечили нью-йоркской ёлке негласный статус самой главной в мире.Впервые ее установили на площади перед Рокфеллеровским центром в 1933 году, символизировав тем самым окончание Великой депрессии. С тех пор у этой ёлки появились сотни собственных традиций: её может предлагать городу любой человек, у которого она растет на участке; её гирлянды питаются от солнечных батарей; после праздников ею отапливают дома бедняков, а также изготавливают для них рамы и двери.Самым ярким элементом этой праздничной ели является звезда. В 2004 году компания Swarovski объявила, что бесплатно изготовит инкрустированное знаменитыми одноименными кристаллами украшение для макушки дерева. Пару лет назад она пришла в негодность, и мастера Swarovski создали новую звезду, увеличив почти в сотню раз количество кристаллов на ней.Вот это вертеп!В цитадели мирового католицизма, Ватикане, рождественскую ель ставят на площади св. Петра. И умудряются делать это без особых расходов, целомудренно рассказывая о сложившемся обычае получать каждый год ёлку в дар от одного из европейских государств.Но не она становится объектом всеобщего внимания, а еще один, атрибут празднования католического Рождества – вертеп.Рождественским вертепом принято называть воспроизведение сцены Рождества Христова силами различных искусств. В Европе кукольные вертепы устанавливают рядом с храмами, в витринах магазинов, включают эту сцену в театрализованные представления.Но то, что предстало глазам зрителей и прихожан в Ватикане в этом году вызвало вначале недоумение, а позже волну насмешек и критики: сцена рождения младенца Иисуса сильно отличается от прошлогодних. Ее уже назвали «оторванной от традиций» и «модернистской». Кое-кто идет дальше и утверждает, что нынешний вертеп - символ скомпрометированного католицизма папы Римского Франциска.Среди фигур, окружающих ясли с младенцем, итальянский историк Андреа Чиончи разглядел «мусульманского имама, еврейского раввина, космонавта и даже палача (как символ протеста против смертной казни)». По мнению Чиончи, фигуры напоминают тотемные маски древних, более уместные для анимистической и фетишистской религии, нежели для христианства.Получают бесплатную ёлку и жители Великобритании. Тамошняя главная красавица всегда устанавливается на Трафальгарской площади Лондона. Начиная с 1946 года, её присылает норвежский королевский дом. В знак признательности за освобождение Норвегии от фашистской оккупации во время Второй мировой войны.Без разницыБогословские диспуты на тему идентичности празднования Рождества и Нового года запутали всех. Что породило терпимость к новогодней ёлке в странах, где исповедуют отличные от христианства религии. Наряженные хвойные, пальмы и кактусы в канун Нового года можно увидеть в Таиланде и ОАЭ, Японии и Китае. Южнокорейцы так вообще в 2012 году установили красочную ёлку на границе с КНДР, и северокорейские СМИ тут же объявили её элементом психологической войны.Посольство России в США в канун 2021 года никаких войн никому не объявляло, а использовало самый безопасный психологический приём, взяв на вооружение красоту и доброту. Американский коллега нашего Деда Мороза, Санта-Клаус поздравляет всех с Рождеством и Новым годом в гордом одиночестве. Ну нет у него никаких внучек. Дабы восполнить этот пробел, наши дипломаты отправили новогодние подарки своим коллегам, снарядив в путь дедушку вместе с красавицей-Снегурочкой.