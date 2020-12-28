Все эти рисунки не фантастика, а совершенно реальные образцы военной техники, которые есть на вооружении у российской армии. Они позировали профессиональным фотографам в канун Нового года в песках Сирии и арктических широтах России. Теперь они украсят экраны мониторов компьютеров и планшетов подписчиков страницы военного ведомства в социальных сетях.- Минобороны России представляет календари о службе в войсках специального назначения и новейшей российской военной технике. Читайте заповеди спецназа и заряжайтесь боевым настроем на весь следующий год. Первый календарь под слоганом «Информации и патронов много не бывает» рассказывает о дружбе и взаимовыручке, высоком профессионализме, мужестве и отваге элиты российской армии. Фотографии, используемые в календаре, сделаны в ходе реальной боевой работы подразделений российской армии, - заявили в Минобороны России.Слоган \\"Для особо мерзких - мы особо дерзкие\\" не сулит ничего хорошего тем, кто решит как-то задеть интересы России в эти 12 месяцев. Бойцы спецназа демонстрируют на кадрах специальное стрелковое и холодное оружие, которым обещают достать любого противника на земле, под водой, а если потребуется даже в небе.Второй календарь демонстрирует новейшую российскую военную технику. Ее можно рассмотреть на снимках в мельчайших деталях.Январь представлен снимком новейшего малозаметного в небе для средств противовоздушной обороны противника многофункционального истребителя Су-57, февраль - новой боевой машиной поддержки танков БМПТ-72 \\"Терминатор\\", а март - тяжелым многофункциональным беспилотником БПЛА \\"Охотник\\".- Новейшая военная техника поражает не только воображение, но и цели. На прекрасных фотографиях образцы техники, испытанной в реальных боевых условиях. Впервые Минобороны России показывает изображение разведывательно-ударного комплекса БПЛА «Иноходец», - отметили в Минобороны России.Имеющий взлетную массу в 1,5 тонны \\"Иноходец\\" может не только патрулировать район на 8 тысячах метрах в течении суток без дозаправки, но если потребуется гарантированно уничтожать любые наземные цели.В военном ведомстве разрешили скачивать календари в высоком разрешении, устанавливать их на компьютеры и делиться с пользователями интернета из других стран. Снимки уже не секретные.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему календарь к годовщине Победы порвал общество?«Дети в крови!», «Дети на войне, это ужас!» - пишут пользователи. Наш спецкор Дмитрий Стешин отвечает им (подробности)