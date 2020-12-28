Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:- На утренниках я росла по карьерной лестнице. В детсаду была снежинкой. В начальных классах школы освоила роль Снегурочки. Классу к 4-му доросла до Бабы-яги. Осталось восхитительное ощущение, это был лучший праздник в году. Когда стала студенткой в Ленинграде, работали на зимних халтурах. А в институте поставили хороший новогодний номер - Миша Боярский был одной из голов Змея Горыныча, кто вторая голова - уже не помню, а я играла сестрицу Аленушку.Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:- Зайчика исполнял, точно. И фото есть. Когда годы спустя занялся парашютным спортом, сделал себе костюм зайчика, предновогодний взрослый. Такой карнавал воздушный устроили в начале 2000-х. Так зайчиком и прыгнул из самолета. И стих читал наизусть: «Огород огородили, чтобы зайцы не находили...» Потом его на бис исполнял. А детсад «Елочка» подарил мне пять товарищей, с которыми до сих пор дружим. Из тех зайчиков трое стали врачами, один финансистом, и один не пойми кем - это я.Сергей МАРКОВ, гендиректор Института политических исследований:- Я четче всего зафиксировал не утренник, а «ночник». Я почти ребенок, 18 лет, в погранвойсках в Заполярье. И полярной новогодней ночью приплясываю от холода в «тулупчике заячьем» в карауле на финской границе.Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:- Казачком был в шароварах в киевском детсаду. Я младший из троих детей, и у меня самые романтические воспоминания о предстоящей новогодней ночи. Мама нас одна растила, но, когда я утром просыпался, всегда был подарок, пусть и пустяковый, но тот, которого я ждал. А школьниками 1 января собирались в час дня и бились снежками. В старших классах перед Новым годом я был капитаном КВН.Лариса РУБАЛЬСКАЯ, автор стихов и песен:- Я училась плохо, но участвовала во всех новогодних действах. Все 10 школьных лет я была не просто новогодним массовиком-затейником - Снежной королевой была, царицей, смешно сказать. А для украшения моего костюма брали старую елочную игрушку, ее раскатывали скалкой для создания блесток. Это было остро, опасно, и все эти осколки клали на канцелярский клей - и на платье.Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:- Зайчиком. Воспоминания великолепные остались. Мамы так старались создать праздник. В 60-х на северах не очень хорошо с фруктами было, но бабушка из Москвы нам отправляла к Новому году посылку с мандаринами. А потом я в своей воинской части Дедом Морозом был для детей лет 15 подряд. Все костюмы шили сами...