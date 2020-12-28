В минувшую среду, 23 декабря, не стало скандально известного миллиардера, основателя сети «Старик Хотабыч», Игоря Сосина. Он прожил яркую жизнь и ушел из нее тоже не как простой смертный.Напомним, сердце 53-летнего бизнесмена остановилось в пятизвездочном отеле на Занзибаре (это остров у восточного побережья Африки, территория Танзании). Отметить Новый год туда Игорь Сосин прилетел вместе с 19-летней дочкой. Это она обнаружила тело отца. В первые же минуты появилась информация о том, что причиной смерти мог стать коронавирус. Но позже оказалось, что все куда банальней - инфаркт.- Он умер во сне, - сообщил kp.ru Александр Сорокин, бизнесмен из Москвы, друг Сосина.Долгое время не было известно о дате и месте похорон миллиардера Игоря Сосина. Несколько суток ушло на перевозку тела в Россию.- Похороны пройдут 28 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Родственники пригласили друзей в прощальный зал, - добавил Александр Сорокин.Скорее всего, церемония пройдет в закрытом режиме. Сразу после смерти миллиардера его бывшие жены и дети отказались давать комментарии журналистам.А вот сам Сосин всегда был не прочь попасть в новостные ленты. Он часто давал интервью. К примеру, он активно рассказывал о том, как проходит его лечение от коронавируса в марте этого года. Но были в его жизни эпизоды, которые он не любил комментировать. Это в том числе криминальная история убийства его сыном одной из жен.Напомним, Сосин одним из первых в России создал федеральную сеть магазинов товаров для дома. В 1994 году он вместе с партнерами — Артуром Попельнюховым и Григорием Кожемякиным — основал компанию «Старик Хоттабыч». В 2000 он вышел из проекта, развивал совместное предприятие с немецкой DIY-сетью OBI, в которой был партнером вплоть до июля 2016 года, а затем продал принадлежащие ему 49%. В последние годы он занимался развитием сети товаров для дома Modi. Это интернет-магазин по продаже товаров - от офисных принадлежностей до одежды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСкандальная жизнь и загадочная смерть миллиардера Игоря СосинаВ марте основатель сети «Старик Хоттабыч» переболел коронавирусом (подробности)