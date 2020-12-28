Павел Прилучный радикально сменил имидж: 33-летний актер побрился наголо. Видеороликом своего внезапного преображения артист поделился в Инстаграме. В ролике Прилучный показал, как ему сбривают волосы машинкой, оголяя череп.- С наступающим! – коротко подписал артист видео, видимо, имея в виду, что решил полностью измениться перед Новым годом.Подписчики тут же не преминули пошутить, что Прилучный побрился перед тем, как пойти по этапу. Тем самым фолловеры намекнули на недавнюю драку Павла в ночном клубе, обстоятельства которой сейчас выясняет следствие. Впрочем, судя по ролику, актер расстался с волосами ради нового проекта. В том же ролике он примеряет разнообразные парики, готовясь к очередной роли.«Как-то постарел», «Все равно красивый», «Это что – новый образ Мажора?», «Бомбический причесон», «Харизму не спрячешь», - пишут фолловеры в комментариях.Нужный парик Прилучному все-таки подобрали: чуть позже он поделился кадрами, снятыми в панорамном лифте на фоне Москва-сити.Подписчики гадают: как к новому образу Прилучного отнеслась его девушка Мирослава Карпович? Несмотря на то, что друзья рассказывают о новых увлечениях Павла, а по Сети гуляет видео, в котором актер в ночном клубе кадрит фигуристую блондинку, звезда сериала «Папины дочки» по-прежнему живет с ним под одной крышей. Правда, поговаривают, что Мирослава уже начала уставать от любвеобильности Павла. Не исключено, что ее терпения надолго не хватит, и она, как и бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце, больше не сможет терпеть его измены.Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в феврале этого года, а в начале лета официально развелись. Актриса долго приходила в себя после разрыва с супругом и до сих пор периодически вспоминает о нем в своем YouTube шоу «Честный развод». Уйти от Павла Агата решилась после того, как он неоднократно поднимал на нее руку и изменял ей. Ссоры стали в их семье обычным делом, отношения накалились до такой степени, что актриса больше не смогла терпеть. Знакомые Павла говорят, что у него взрывной характер – он заводится с пол-оборота (именно этим и объясняется драка артиста в калининградском ночном клубе). Супруги развелись после 10 лет брака. Агата родила Павлу двоих детей: четырехлетнюю Мию и семилетнего Тимофея.Несмотря на то, что ее бывший муж уже завел новую девушку, сердце Агаты по-прежнему свободно. Муцениеце призналась, что не торопится снова замуж, потому что боится снова быть обманутой.- Я не хочу оказаться женой: мол, вот я уснула, а он давай строчить кому-то, - сказала Агата, подтвердив тем самым, что ее брак распался в том числе и из-за неверности Прилучного.