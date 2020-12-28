Поклонники привыкли к тому, что Мария Порошина – яркая блондинка. Актриса много лет не меняла цвет волос, предпочитая светлые локоны. Каково же было удивление подписчиков ее Инстаграма, когда артистка опубликовала кадры, на которых она предстает брюнеткой. Мало того, что Мария радикально перекрасилась, так еще и подстриглась: теперь у нее короткая стрижка, которая совершенно ее преобразила.Мария снялась рядом с коллегой по съемочной площадке Максимом Авериным. Постоянные подписчики сразу догадались, что в разгаре съемки нового сезона сериала «Склифосовский». Не исключено, что новую прическу Порошина сделала для роли. Новая стрижка заметно омолодила актрису. Образ дополнили стрелки на глазах и яркая помада. «Такая молодая!», «Мария, вам очень идет», «Брюнетка с короткими волосами! Очень кокетливо!», «И не скажешь, что мама пятерых детей», - пишут фолловеры в комментариях.47-летняя актриса действительно в великолепной форме. У Марии пятеро детей. В браке с актером Ильей Древновым актриса прожила вместе 17 лет, за это время у пары родились три дочки: 14-летняя Серафима, 9-летняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Еще одну дочь, 23-летнюю Полину, Мария родила в гражданском браке с актером Гошей Куценко. А в январе 2019 года Порошина родила долгожданного сына.Отца своего младшего ребенка актриса скрывает. Известно, что это не ее бывший муж Илья Древнов: актер через суд доказал, что не является отцом новорожденного. После того, как в СМИ пошли слухи о его предполагаемом отцовстве, Древнов решила доказать, что не имеет к этому ребенку никакого отношения, и не обязан платить на него алименты.- Я, наверное, должна была сохранить брак… Но все что не делается - все делается для чего-то. И через пять месяцев после нашего расхода я забеременела, - рассказывала Порошина в одном из интервью. - Это было абсолютно неожиданно. В ситуации незамужества и начавшихся отношений. Конечно же, ребенок должен был родиться и сомнений в этом у меня не было, потому что я люблю детей. А потом я узнала, что это мальчик и приняла эту ситуацию, что я буду одна со всеми детьми.Актриса не раскрывает имя отца своего младшего ребенка и говорит, что вряд ли снова поставит штамп в паспорте.- Кто же меня замуж возьмет с пятью детьми! – как-то посетовала звезда.