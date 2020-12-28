Александр Абдулов похоронен на Ваганьковском кладбище. Знаменитый артист скончался 3 января 2008 года после тяжелой болезни. 54-летнего актера убил неоперабельный рак легких четвертой стадии и метастазы во всех органах. Давние поклонники постоянно навещают могилу звезды фильмов \\"Гений\\", \\"Обыкновенное чудо\\", \\"Чародеи\\", \\"Формула любви\\" и многих других культовых кинолент.Александр Абдулов не боялся смерти,он торопился жить на полную катушку. Его совершенно не заботило собственное здоровье, которое было сильно подорвано тем образом жизни, который вел Александр Гаврилович. Бесконечные съемки и репетиции в театре сменялись бурными вечеринками с друзьями и коллегами. Актер был душой компании. Его долгое время мучили невыносимые боли, но артист не обращал на них внимания.Остепенился он лишь после 50. В 2006 году Абдулов женился на молодой красавице Юлии Мешиной. Она подарила артисту дочку Женечку. Но счастье отцовства было недолгим.В конце августа 2007 года Абдулов был экстренно госпитализирован со съемок в Севастополе с язвенным кровотечением. Актера прооперировали в местной больнице. Через несколько часов после операции у него начались серьезные проблемы с сердцем. Почти неделю он провел в реанимации, после чего его спецрейсом отправили в Московский кардиоцентр имени Бакулева.Перелет негативно сказался на организме звезды, через три дня наступило резкое ухудшение. Столичным медикам удалось уговорить Абдулова пройти полное обследование. Томография показала неоперабельный рак легких в четвертой стадии и метастазы во всех органах.В начале сентября Абдулов прибыл в Израиль, где в клинике \\"Ихилов\\" ему подтвердили неутешительный диагноз. Актеру провели два курса химиотерапии, а после он отправился на лечение к таджикскому целителю и вернулся на родину. Но чуда не произошло.Абдулов скончался 3 января 2008 года в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на 55-м году жизни. 5 января в театре \\"Ленком\\" прошла гражданская панихида и прощание со знаменитостью. Отпевали народного артиста в Церкви Рождества Богородицы в Путинках на Малой Дмитровке. Этот храм актер когда-то восстанавливал на свои деньги, крестил в нем дочь. В этот же день Абдулов похоронили на центральной аллее Ваганьковского кладбища в Москве рядом с участком № 12.Спустя год на могиле Александра Гавриловича открыли памятник из огромного белого камня, специально привезенного из Карелии. Этот камень жена Юля выбрала не случайно. Незадолго до смерти Абдулов получил письмо о том, что некий поклонник советовал ему приехать на Север и лечиться с помощью этого чудодейственного камня. Но актер к тому времени был уже слишком слаб и не смог отправиться в дорогу, пишет \\"Экспресс газета\\".Посетители Ваганьковского кладбища останавливаются у памятника на могиле Александра Гавриловича. Монумент представляет собой огромную 10-тонную глыбу. Буквы имени и фамилии кумира миллионов на монументе высечены в виде лестницы, стремящейся в небо и ведущей на Голгофу. В камне установлены белоснежный мраморный крест и плита с изображением артиста. Портрет для надгробия искали несколько месяцев. В итоге выбрали фотографию, которая была сделана для проб Абдулова на роль Ланселота в фильме \\"Убить дракона\\".Дочь актера впервые посетила могилу отца, когда ей было пять лет. Малышке, которая как две капли воды похожая на своего знаменитого отца, было всего 10 месяцев, когда ее знаменитый родитель ушел из жизни.