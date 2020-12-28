ПОЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ\\"По поручению президента Азербайджана принимаются неотложные меры по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, улучшению их социально-бытовых условий и организации службы войск. В соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего, который постоянно проявляет внимание и заботу о военнослужащих, с целью размещения, питания и бытового обслуживания личного состава Азербайджанской Армии, проходящего службу на территории, которая, находясь около 30 лет под оккупацией, была разорена и заминирована противником, а инфраструктура была разрушена, закуплены оснащенные самым современным оборудованием различные комплексы модульного типа, предусмотренные для применения в полевых условиях\\", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства осмотрели мобильные объекты модульного типа, закупленные для подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.Отметим, первой вопрос обратила внимание первый вице-президент страны Мехрибан Алиева, которая сопровождала мужа в поездке по освобожденных от оккупации Зангиланского и Губадлинского районов.Она распорядилась организовать для военнослужащих передвижные банно-прачечные комплексы, выдать военнослужащим средства гигиены, теплую форму одежды, постельные принадлежности и качественные продукты.ФИЛЬМ О 44 ДНЯХ ВОЙНЫ\\"Кадры, которые увековечили наших героев, сражавшихся в этой войне, как львы, и не сдавшихся до конца солдат и офицеров увидит весь мир\\", - так Минобороны Армении анонсировало фильм посвященный 44-дневной войне в Арцахе, который должен быть доступен на YouTube-канал «Зинуж медиа», (освещает деятельность военного ведомства).Премьер-министр Армении Никола Пашинян дал сразу несколько интервью, где рассказал нескольких вариантах проведения в стране внеочередных парламентских выборов.\\"Законодательство предусматривает только один механизм проведения внеочередных парламентских выборов: премьер подает в отставку, парламент дважды не избирает премьера, и назначаются внеочередные выборы. Для этого нужно добиться согласия парламентских сил\\", - заявил он в интервью \\"Общественному телевидению\\" Армении.Второй \\"вариант\\" предусматривает, что в Конституцию Армении будут внесены ряд изменений, которые позволят парламенту назначать внеочередные выборы. Однако, Пашинян подчеркнул, что решения об изменениях в Конституцию страны необходимо принимать с участием граждан.Премьер Армении также призвал силовиков расследовать \\"все обстоятельства и поражения связанные с боевыми действиями в Нагорном Карабахе\\".1,5 ТЫСЯЧИ НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК\\"Россия сыграла ключевую роль в вопросе прекращения огня в Нагорном Карабахе. Для установления мира президент Владимир Путин провел много дней в телефонных разговорах. И только поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этом урегулировании\\", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала \\"России 1\\".В Карабахе за последние сутки никаких внештатных ситуаций зарегистрировано не было.\\"Российские миротворцы обеспечили безопасное прохождение восьми колонн ВС Азербайджана через Лачинский коридор в Карабахе. Прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения\\", - сообщает Минобороны России.В ведомстве отметили, что в школе №3 Степанакерта миротворцы провели акцию «Юнармия – детям Карабаха».\\"В ходе акции состоялся телемост с участием учеников школы и юнармейцев из 10 городов России, в том числе: Оренбурга, Красноярска, Зеленодонска, Краснодара, Новосибирска, Калуги, Брянска, Москвы и Московской области. Основная студия находилась в Центральном Доме Юнармии в городе Москва.Во время проведения телемоста юнармейцы из Краснодара передали детям Нагорного Карабаха эстафету «Граффити мира», на которой ученики под руководством художника-граффитиста нанесли на стену школы рисунок, воплощающий мир во всем мире\\", - сообщает Минобороны России.В военном ведомстве отметили, что дети России с помощью видеоконференцсвязи поздравили детей Карабаха с наступающим Новым годом и передали им 1,5 тысячу открыток и 1,2 тысячу новогодних игрушек, сделанных своими руками, а миротворцы подарили каждому ребенку школьный набор и рюкзак.МНЕНИЕМой ответ Константину Затулину: Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как считает нужнымЗаведующий сектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов ответил на опубликованную в «Комсомольской правде» колонку депутата Госдумы Константина Затулина (подробности)