Новый год для нас - это подарки. А что действительно нужно детям и подросткам, которые этот волшебный праздник встречают не дома, с мамой и папой - а в казенных стенах, совсем одни? Не игрушки и не сладости. Ребятам из детских домов не хватает уверенности в будущем.Подарить шанс на достойную жизнь, хорошее образование и карьеру детям-сиротам может каждый. Для этого можно поучаствовать в акции «Подари Добрые Перемены». Ее до конца января 2021 года проводит фонд «Большая Перемена».В ходе акции можно подарить подопечным фонда - детям-сиротам, выпускникам детских учреждений, приёмным семьям, молодым людям из ПНИ - действительно важные вещи. Это уроки по школьным предметам, занятия с кураторами, комплекты книг и пособий и мероприятия Школы общения в «Большой Перемене».Подарки можно выбрать по ссылке.- Это предновогодняя благотворительная акция – мы даём возможность людям сделать доброе дело и помочь ребятам, которые выросли без родительской поддержки. Им не хватает знаний по школьным предметам, бытовых и жизненных навыков, - говорит учредитель и исполнительный директор фонда «Большая Перемена» Ирина Рязанова.Благотворительный фонд «Большая Перемена» уже 18 лет занимается проблемой образования детей-сирот. Он был создан неравнодушными педагогами, которые хотели помочь ребятам из детских домов и интернатов \\"научиться учиться\\".- Только после выпуска из учреждений многие из них понимают, что планы стать учителем, поваром или парикмахером не сбудутся. Потому что не сдан ЕГЭ, непонятно, как подать документы и потому что не умеют соизмерять цели и возможности, - говорят в фонде.Этих школьников никто не учит работать с информацией, общаться, быть организованными, никто не объясняет, что всего в жизни придется добиваться самим. Даже с простой факт - что все вещи стоят денег - детям из интернатов очень тяжело осознать. Ведь живут они в своем замкнутом мире, на всем готовом, где все делают за них и для них.За 18 лет работы фонд «Большая Перемена» помог 701 подростку. 123 человека получили аттестат за 9 или 11 классы общеобразовательной школы; 153 выпускника поступили в колледжи и вузы. А еще 14 человек успешно прошли переосвидетельствование, вышли из психо-неврологических интернатов и начали жить самостоятельно.«Большая Перемена» - победитель конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект является обладателем гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.