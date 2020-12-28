По мнению агентов ФБР США, занимающихся расследованием инцидента в Нэшвилле, взрыв произвел смертник. Накануне в доме возможного подозреваемого был проведен обыск.На месте взрыва, прогремевшего в столице американского штата Теннесси, полиции удалось обнаружить фрагменты останков человека, которого теперь считают виновником происшествия.По словам источника в правоохранительных службах, после выделения ДНК из останков предполагаемого преступника других подозреваемых больше не ищут.Теперь перед агентами ФБР стоит другая задача – найти родственников возможного организатора взрыва и попытаться выяснить его мотивы. До сих пор ни одна из существующих экстремистских организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее. А предложенное вознаграждение в $300 тысяч за любые сведения о преступнике пока не помогло.Известно, что со следствием связались порядка 500 человек, однако информация, сообщенная ими, не представляет интереса.Взрыв автофургона произошел в городе Нэшвилл ранним утром неподалеку от здания телекоммуникационной компании AT&T. Были серьезно повреждены соседние дома, во всем штате перестала работать полицейская система оповещения, а проблемы со связью возникли не только в Теннесси, но и в соседних штатах.