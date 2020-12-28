Второй матч на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд у российской команды не удался. Наши сыграли с Чехией и уступили со счетом 0:2. Год назад наши уступили тоже чехам, а два дня назад россияне победили США 5:3. А послезавтра у сборной России - встреча против команды Австрии. Поединок пройдет рано утром по московскому времени в Канаде.Первый период матча завершился со счетом 0:0. А лишь в конце второй трети встречи сборная России пропустила шайбу - Филип Коффер на 37-й минуте поединка поразил ворота Ярослава Аскарова после передачи Якуба Рыхловски.А вот в третьем периоде после ошибки в обороне россиян чехи второй раз поразили наши ворота. После броска Данила Чайки Мартин Ланг заблокировал эту атаку, а затем подхватил шайбу и убежал к воротам россиян и точным броском сделал счет 2:0 в пользу чехов.До конца поединка хотя бы одну шайбу сборной России не удалось. Для наших это - первое поражение на молодежном чемпионате мира по хоккею в канадском Эдмонтоне. Для россиян это, к слову, второе подряд поражение сборной России от Чехии на молодежном чемпионате мира. В декабре 2019 года наши уступили со счетом 3:4. Но тогда россияне смогли дойти до финала, где уступили команде Канады.После этой встречи россияне с 3 очками - третьи в группе B молодежного чемпионата мира по хоккею. Впереди у российской команды - матч против команды Австрии. Поединок состоится 30 декабря в 5:30 по московскому времени. Пока что австрийцы провели только один матч - уступили сборной США со счетом 0:11.А вот американцев, к слову, наши победили ранее со счетом 5:3. Финал группового турнира для сборной России - 31 декабря. В 5:30 по московскому времени россияне проведут финальный поединок группового этапа чемпионата мира встречей со сборной Швеции.ТОЛЬКО ЦИФРЫМЧМ-2021. Групповой этап. Чехия – Россия – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)Шайбы: 1:0 Кофферд (Рыхловски) 36:38, 2:0 Ланг 45:07Вратари: Паржик – Аскаров. Броски в створ: 29-30. Вбрасывания: 18-37. Штраф: 20-428 декабря, Эдмонтон, «Роджерс Плейс»