Полиция Нью-Йорка совместно со специалистами из Департамента здравоохранения начали расследование против нескольких медицинских клиник.- Мы полагаем, что врачи, получив вакцину, которая, в первую очередь, была направлена для вакцинации врачей, работающих с коронавирусными больными, и пожилых людей из домов престарелых, была распределена не должным образом. В итоге, вакцину получили совсем другие люди, - заявил комиссар по вопросам здравоохранения Нью-Йорка, д-р Говард Цукер.В Соединенных Штатах, как и в большинстве стран мира, первыми прививают медработников и людей старше 60-и лет. В госпиталях уверяют, что они следуют всем этим правилам.Но следователи придерживаются другого мнения и предупреждают, что любой, кто участвовал в незаконных схемах, будет привлечен к ответственности.На этой неделе около 90 тысяч жителей Нью-Йорка получили свою первую дозу вакцины от COVID-19. Первыми стали работники отделений неотложной помощи и интенсивной терапии, а также персонал отделений верхних дыхательных путей. Затем вакцинировали граждан и персонал домов престарелых. В третью волну попали сотрудники скорой помощи и все остальные медработники, а также судмедэксперты.