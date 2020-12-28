Второй год подряд в своей ежегодной рождественской речи британская королева Елизавета II ни словом не упомянула своего внука, принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Зато монаршья особа не скрывала своей любви и слов благодарности к супруге брата Гарри, принца Уильяма – Кейт Миддлтон.- У Меган и Кейт всегда были непростые отношения, - делятся своими соображениям в соцсетях британцы. – И, конечно, королева намеренно так много говорила о своей невестке Кейт. Это должно было задеть Меган.Принц Гарри вместе с Меган Маркл в январе 2020 года покинули Великобританию и переехали в Калифорнию. Они отказались от большинства королевских привилегий и зажили жизнью обычных американцев. Супруги пишут книги, участвуют в различных мероприятиях.В свое время, перед тем, как выйти замуж за Гарри, Меган пришлось уйти с должности представителя одной из детских благотворительных организаций. И сейчас она решила наверстать упущенное, особенно много участвуя в благотворительных проектах.Но Елизавета II и ее окружение как будто этого не замечают. Королева ни слова не сказала о делах Гарри и Меган.- Послушав речь королевы, ясно одно – она окончательно вычеркнула из жизни внука, - пишут поклонники королевской семьи.Елизавета даже не показала ни одной фотографии герцога и герцогини Сассекских в ходе видеозаписи, хотя изображения других членов ее семьи присутствовали в полном объеме.То же самое было и год назад, когда королева, несмотря на то, что Гарри с Меган тогда еще жили в Великобритании, тоже не обмолвилась о них ни словом.Также на этот раз не было сказано ни слова о принце Эндрю. Герцог Йоркский в прошлом году из-за своей связи со скандальным миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном был отстранен от королевских обязанностей.