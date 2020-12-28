Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в 13 регионах России 28 подпольных оружейников. Следственные действия с ними проводились в Республике Карелия, Приморском крае, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях.\\"Ликвидировано 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Из незаконного оборота изъято 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и свыше 9 тысяч патронов. Изъято 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат (\\"Ф-1\\", \\"РГД-5\\"), свыше 9000 патронов, 165 основных частей оружия (стволы, затворные рамы, барабаны), 7 кг пороха, 20 единиц холодного оружия\\", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Отметим, что оперативники во время этой операции работали по кустарям, которые занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, \\"в том числе за рубеж\\".По данным главы ФСБ России Александра Бортникова, которые он озвучил на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) России, в 2020 году было изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, 134 СВУ, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и иных боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.Сейчас законодатели работают над поправками в закон \\"Об оружии\\", которые должны ужесточить ответственность за распространение информации о переделке макетов в боевое оружие. В интернете стало слишком много учебных роликов и других методических пособий, которые рассказывают о том, как из обрезков трубы сделать ружье. Этим и пользуются преступники, ранее судимые и психически больные граждане, которые ограничены в правах.При этом остальным, здоровым гражданам начиная с 18-летнего возраста никто не запрещает оформлять и приобретать оружие не законных основаниях. Только подразделениями лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии обеспечивается контроль более чем за 4 миллионами граждан России, которые имеют разрешения на хранение, хранение и ношение оружия, в пользовании которых находится более 6,6 миллионов единиц оружия и 20,5 тысячами частными охранными организациями (из них 6,9 тысяч используют в своей уставной деятельности 75,4 тысяч единиц служебного оружия), 670,1 тысячами частными охранниками, а также 927 частными детективами. В 2019 году за нарушения, выявленные в ходе проверок и других мероприятий, изъято 181,1 тысячи единиц гражданского оружия.В прошлом году подразделениями Росгвардии уничтожено 152 212 стволов и 2 787 838 патронов. В результате уничтожения на предприятия промышленности сдано более 197 тонн металлолома металла, в результате федеральный бюджет получил более 3 миллионов рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ квартире москвича обнаружили целый арсенал боевого оружия, переделанного из списанных образцовПомимо стволов мужчина незаконно хранил более трехсот патронов (подробности).