18 декабря Центробанк оставил без изменений ключевую ставку. Она сохранилась на уровне 4,25% годовых. Это дает возможность корректно посчитать, каким вкладчикам и сколько придется заплатить государству. Все нюансы нового налога «Комсомолке» разъяснила Лидия Хальфиева, руководитель центра депозитных услуг и расчетных сервисов ПСБ.- Лидия, давайте вкратце напомним, что говорит закон о новом налоге?- На самом деле это нельзя назвать новым налогом. Налог на вклады существовал и раньше, но взимать его можно было лишь с вкладов, по которым размер процентной ставки превышал на 5 процентных пунктов ставку рефинансирования. В нынешних условиях это рублевые вклады под 10 - 11% годовых. Очевидно, что последние несколько лет банки уже не предлагали такие ставки, а значит налог фактически не работал и не приносил доходы бюджету. Весной этого года правительство приняло поправки в Налоговый кодекс. Они вступают в силу с 1 января наступающего года.- Как будет взиматься новый налог?- Важно знать, что налогом на доходы физического лица (НДФЛ) будут облагаться не сами вклады и средства на ваших счетах, а только сумма процентного дохода, который вы получите в 2021 году. При этом налог будет взиматься не со всей суммы вашего дохода, а только с той части, которая превышает один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ на 1 января 2021 года.- То есть часть доходов облагаться налогом не будет?- Именно так. Расчет следующий. Ключевая ставка на 1 января 2021 года будет равна 4,25% годовых. Умножаем на миллион рублей и получаем 42 500 рублей – это тот доход по вкладам, который налогом облагаться не будет. Со всего, что превышает эту сумму, нужно будет уплатить НДФЛ по ставке 13%. А тем, у кого суммарные доходы в год превышают 5 млн рублей, по ставке 15%.- Давайте приведем конкретный пример, чтобы было понятнее.- Допустим, у вас сейчас есть вклад на миллион рублей на год по ставке 5% годовых. В 2021 году вклад закончится и вы получите доход 50 тысяч рублей. Налогом будет облагаться лишь сумма свыше 42,5 тысячи рублей, то есть 7,5 тысячи рублей. Налог от этой суммы по ставке 13% составит всего 975 рублей.- С каких видов доходов не будет взиматься налог?- Не будут учитываться доходы в виде процентов, полученных по рублевым вкладам и счетам, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых. Как правило, это вклады до востребования, текущие и карточные счета. То есть, если вы положили в банк деньги не с целью их приумножить, а просто на сохранение и хотите иметь возможность снять их в любой момент, то они под налогообложение не попадут. Также не попадают под налог эскроу-счета, которые используются при покупке/продаже недвижимости.- Будут ли учитываться доходы от валютных вкладов?- Процентный доход по валютным вкладам и счетам также будет учитываться в общей сумме доходов по вкладам за год. Он будет пересчитываться в рубли по курсу ЦБ на дату получения дохода. Но проценты по валютным вкладам сейчас настолько малы (ниже 1% годовых), что большинство из них не подпадают под действие новых правил.- Как будет рассчитываться налог, если вклады размещены в разных банках?- Налог будет взиматься, исходя из суммы всех вкладов и средств на счетах (в том числе накопительных) гражданина во всех российских банках. Сэкономить, разместив средства в разных банках, не получится.- Когда начнет учитываться новый налог?- Важная ремарка. Процентные доходы, полученные в 2020 году, облагаться налогом не будут. Налог будет применяться лишь к доходам от вкладов, которые будут выплачены в 2021 году.- Здесь тоже давайте сразу на примере поясним.- Допустим, если вы открыли вклад в апреле 2020 года на 12 месяцев и получаете проценты ежемесячно, то налог за 2021 год будет уплачиваться только с процентов, полученных с января по апрель 2021 года. Доход, полученный в 2020 году, учитываться не будет. А вот если проценты по такому вкладу выплачиваются в конце срока, то при расчете налога за 2021 году будет учитываться общий доход по депозиту за весь срок вклада, полученный в апреле 2021 года.- Кто и когда должен уплачивать налог?- Ежегодно до 1 февраля все банки должны будут подавать в налоговые органы сведения о процентах, выплаченных каждому вкладчику за минувший год. Таким образом налоговая получит информацию обо всех счетах вкладчика во всех банках и посчитает сумму налога. Вам придет уведомление, которое нужно оплатить самостоятельно, как это сейчас происходит с налогом на недвижимость и личный транспорт. Уплатить налог вкладчики должны будут самостоятельно. Но это будет еще не скоро. Ближайший срок уплаты налога за 2021 года - это 1 декабря 2022 года.- И в завершение. Правильно ли я понимаю, что хранить деньги на вкладах все равно выгоднее, даже с условием нового налога?- Конечно. Вклады и накопительные счета - это надежные классические банковские инструменты сбережения, гарантирующие доход, который сопоставим или даже выше уровня инфляции. Тем более что многие банки делают выгодные новогодние предложения. К примеру, ПСБ запустил сейчас акционный вклад «Зимнее чудо». По нему вкладчик может получить максимальную доходность до 5,5% годовых. У вклада оптимальный срок - 250 дней. Первые 50 дней с момента открытия вклад можно пополнять, как раз в этот период начисляются самые высокие проценты.