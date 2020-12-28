Газпромбанк и Фонд поддержки образовательных проектов договорились о сотрудничестве при реализации социальных и экологических проектов. Об этом говорится в сообщении банка.Отдельным направлением работы банка и Фонда станет экология, отмечается в сообщении. В частности стороны планируют совместно развивать систему экологического образования граждан и воспитания экологической культуры для обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды.Планируется также развивать проекты по комплексному и устойчивому развитию территорий, цифровизации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе проектов «Единая карта жителя региона», инвестиционных проектов и программ, направленных на социально-экономическое развитие, проектов в рамках государственно-частного партнерства, а также направленных на развитие материально-технической базы образовательных организаций.«Газпромбанк исторически в сотрудничестве с вузами и профильными организациями поддерживает социальные проекты, направленные на развитие образования и человеческого капитала», — прокомментировала сотрудничество первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк. Она также выразила уверенность, что подписанное соглашение даст старт успешной реализации множества таких проектов по всей стране, в том числе по такому важному сейчас направлению, как экологическое образование.Гендиректор и основатель Фонда Станислав Неверов отметил, что сотрудничество с одним из крупнейших финансовых институтов России позволит проектам образовательной организации выйти на качественно новый уровень их реализации. «Сегодня российская экономика нуждается в привлечении инвестиций в социальную сферу. Это вопросы образования, цифровизации, устойчивого развития», — приводятся в сообщении слова Неверова.Ранее группа Газпромбанка подписала соглашения с ППК РЭО и «ВНИИ Экология» о сотрудничестве по развитию экологических проектов. Также в сентябре в Газпромбанке создан Совет по внедрению принципов устойчивого развития.