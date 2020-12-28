Молодежная сборная России по хоккею проиграла свой второй матч на чемпионате мира в Канаде чехам со счетом 0:2. Теперь у нас в активе появилось поражение после победы над США 5:3 парой дней ранее. Даже после этой неудачи в стане нашей команды сохраняют нормальный настрой. Турнир продолжается и российская команда уже послезавтра будет играть против Австрии рано утром по московскому времени.- К сожалению, такое случается. Хорошо, что это произошло сейчас, а не в финале. Ошибаются все. Строго не будем судить игроков, которые сегодня ошиблись. Вместе проигрываем и вместе выигрываем. Для нас это поражение будет неплохим уроком, чтобы на следующий матчи выходить с позитивом, - говорит главный тренер нашей команды Игорь Ларионов в интервью пресс-службе ФХР.Но все-таки нашей команде еще есть над чем провести работу. Об этом сказал наш тренер после поединка с Чехией. Главный момент — не было заброшенных шайб в отчетном поединке, а по остальному вопросов нет:- То, что мы не забили, не может не беспокоить. Сегодня делали перестановки, но, к сожалению, много наших бросков чехи заблокировали. Не доводим шайбу до ворот, не забираем подборы и отскоки, нужно над этим работать. Недонастроя не было, мы предупреждали ребят, что и в прошлом году мы тоже проиграли чехам. Это исторически непростой для нас соперник. Вопрос недооценки соперника даже не стоял. Ребята старались и делали все возможное, - отметил Игорь Ларионов.Защитник нашей команды Семен Чистяков солидарен со своим тренером. Чехи ушли в глухую оборону и этим взяли свое. Все броски они принимали на себя, а у нас же не получилось забросить хотя бы одну шайбу в ворота соперников:- Была хорошая игра с обеих сторон. Хорошо двигали шайбу, но не создавали серьезных моментов у ворот противника. Чехи хорошо ушли в оборону, все ловили на себя. По первому голу — мы держали их в зоне, после неудачного отскока шайба вышла из зоны, они убежали в контратаку и забили гол. Надо доводить шайбу до ворот, без опасных моментов не будет голов, - говорит Чистяков.А вот форвард сборной России Егор Афанасьев отметил — расплата к нам пришла после ошибок. Соперники же, в свою очередь, блеснули отменным настроем на этот поединок:- Мы пару раз проспали — и заплатили за это. Эта игра будет для нас уроком. Чехи так настраиваются только на нас? Я думаю, они на каждый матч так настраиваются, это чемпионат мира. Они играли хорошо, а нам надо добавлять. На удачу не будем сваливать, везет тому, кто сам везет, - сказал Афанасьев после матча против команды Чехии.Дальнейшие планы у нашей команды теперь будут предельно простыми. Австрия станет соперником через пару дней, ну а пока что же необходимо провести разбор игры с Чехией и восстановить силы, сказал Егор Афанасьев:- Сегодня восстановление, завтра тренировка, сделаем работу над ошибками. Настраиваемся на игру с австрийцами.Третья встреча сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 в Канаде пройдет послезавтра рано утром. В 5:30 по московскому времени — старт поединка против команды Австрии.