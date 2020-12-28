Открылся ресурс OurWorldInData, который отслеживает процесс вакцинации населения против коронавируса в мире и отдельных странах.В качестве источника мониторингового ресурса используются открытые базы данных различных государств.На данный момент, согласно представленным данным, первое место в мире по количеству сделанных прививок занимает Израиль.За единицу измерения принято количество вакцинаций на 100 человек населения. Для Израиля этот показатель составляет 3,23. Речь идет о физически выполненных прививках и не учитывает, что для иммунизации требуется двукратное введение вакцины с интервалом в 3 недели.На втором месте в мире находится Бахрейн с показателем 3,03 на 100 человек, на третьем – Великобритания - 1,18.США несколько опережают Россию: в этих странах сделано 0,59 и 0,48 прививок на 100 человек соответственно.По последним данным, в Израиле за минувшие выходные были привиты от COVID-19 около 68 тысяч человек. Минздрав страны заявил, что намерен достичь уровня в 150 тысяч человек в день, а всего в стране за ближайший месяц рассчитывают сделать 4,5 миллиона прививок. Таким образом 2,5 миллиона человек к концу января будут иммунизированы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрививки коронавируса после 60 лет: Почему разрешили только сейчас и как подготовитьсяВрач-инфекционист Георгий Викулов рассказал о составе вакцины для пожилых (подробности).