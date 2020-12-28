Сервис такси Ситимобил совместно с агентством Contrust выяснил планы пассажиров и водителей в России на новогоднюю ночь. Оказалось, что более 20% россиян планируют совершать поездки в Новый год, а 60% водителей встретят праздник за рулем. Об этом говорится в исследовании, поступившем в kp.ru.В исследовании приняли участие более 600 респондентов из крупных российских городов, а в опросе поучаствовали более десяти тысяч водителей такси со всей России.Более 60 процентов водителей такси в новогоднюю ночь намерены работать. Они сообщили, что рассчитывают на щедрые чаевые и небольшие подарки от пассажиров. Среди россиян 22% планируют совершать поездки во время праздника. Среди них половина выберет личный транспорт и столько же такси. Лишь 17% планируют перемещать в новогоднюю ночь на общественном транспорте, и восемь процентов - использовать каршеринг. При этом в новогоднюю ночь 2020 года праздник встретили в такси сервиса Ситимобил 750 пассажиров.Около 30% таксистов сообщили, что находятся за рулем далеко не каждый Новый год, однако лишь 14% предпочитают отдыхать в эту ночь, несмотря на высокий спрос и хорошие чаевые.Основные причины для работы в новогоднюю ночь, которые перечислили респонденты: пассажиры в эту ночь более внимательны (57%), пассажиры платят щедрые чаевые в честь праздника (21%), а иногда даже угощают мандаринами и дарят небольшие символические подарки на Новый год (13 и 5% соответственно). Три процента водителей сообщили, что пассажиры иногда предлагали им выпить шампанского. Также многие водители рассказывали, что в новогоднюю ночь пассажиры платят по двойному тарифу.Почти 60% опрошенных таксистов сообщили, что хотя бы раз получали от пассажиров приглашения отпраздновать с ними Новый год, однако согласились с этим предложением только три процента респондентов.Водители такси назвали и самые необычные подарки, которые получали в Новый год от своих клиентов: пакет продуктов, ящик шампанского, искусственную ёлку, амулет ручной работы и даже котёнка.В соответствии с результатами опроса, 59 процентов жителей страны намерены встречать Новый год с семьей, 29 процентов с друзьями и родственниками, еще девять процентов – только с друзьями. Восемь процентов респондентов заявили, что будут отмечать праздник вдвоем с любимым человеком, еще шесть процентов – с домашними питомцами, а четыре процента проведут новогоднюю ночь в одиночестве.Как ранее сообщал сайт kp.ru, жителей России спросили, какое желание они загадают в новогоднюю ночь. Оказалось, что 35% россиян в новогоднюю ночь загадают окончание пандемии коронавируса в новом году. 20% признались, что хотели бы найти чемодан с миллионом долларов.