На днях эту тему снова поднял министр юстиции Константин Чуйченко. Говорил он, конечно, в общем: мол, система ФСИН (она подведомственна Минюсту) будет перестраиваться. Согласно новой концепции, тюрьмы и следственный изоляторы с арестантами нужно выносить за пределы городов. Чтоб никого не смущать гирляндами колючей проволоки на стенах и вышками по углам.Еще два-три года назад начались разговоры о переезде за МКАД московского СИЗО «Пресня» и знаменитой Бутырки (Следственный изолятор №2).МУЗЫКА, «МАЛЫЙ СПЕЦ» И КОКОРИНПравозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников регулярно бывает в столичных изоляторах, проверяя условия содержания.- На изолятор (речь о Бутырке — Ред.) много лет жалуются местные жители. По ночам арестанты из разных камер перекрикиваются. Рано утром - побудка, построение. Днем играет фоном музыка, которую в СИЗО включают, чтобы во время прогулок в разных дворах арестанты не имели возможность вести переговоры.Еще одна проблема, по словам Мельникова, - Бутырка переполнена. То есть, там содержат больше людей, чем можно по нормативам.- В этом СИЗО один из самых больших перелимитов из столичных изоляторов, последние годы он стабильно держится на уровне 20%, - заявляет правозащитник. - В большинстве камер сложно соблюдать регламент. Есть правило, что на одного человека должно быть не менее 4 квадратных метров. Но эти старые камеры крохотные. Например, в Бутырке есть спецблок, который называется «Малый спец», там очень маленькие помещения. В небольших камерах сидят по четыре человека. Кокорин и Мамаев, кстати, в таких камерах какое-то время сидели (отдельно, - Авт.), но к каждому из них подселяли только по одному соседу. Так что у них условия получше были, чем у большинства.При этом официально во ФСИН сообщают, что проблемы «перегруза» в изоляторах «Бутырка» и «Пресня» сейчас нет.- В СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве и СИЗО-3 УФСИН России по г. Москве по состоянию на 17 декабря 2020 года содержалось более 2800 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, что соответствует установленному лимиту мест, - сообщила «Комсомольской правде» начальник пресс-бюро ФСИН Кристина Паньшина.Но факт остается фактом: перестроить Бутырский замок, расширив камеры, невозможно. Большинство кирпичных стен - толщиной в метр.ЗА КОЛЬЦЕВОЙ БУДЕТ ЛУЧШЕ?Казалось бы, идея переноса изолятора в Новую Москву должна устроить всех. Но есть нюансы.- Строительство главного московского СИЗО за МКАД - спорная идея с точки зрения доставки арестантов в суды, - говорит московский адвокат Евгений Корчаго. - Утром конвойные машины забирают людей по списку из одного СИЗО или нескольких и начинают развозить их по судам. Машины и так стоят в пробках, опаздывают порой на заседания. А если арестантов нужно будет везти в Москву из-за МКАД, это еще больше увеличит время доставки.- Какой выход, если Бутырка окончательно выработала свой «ресурс»?- Строить большой современный следственный изолятор внутри Москвы. И развивать систему видеосвязи с судами. В каждом СИЗО, насколько я понимаю, есть лишь одна-две комнаты, откуда могут вестись трансляции. Была бы эта система развита, не нужно было бы людей целый день таскать по автозакам.Правозащитник Иван Мельников считает, что ситуацию исправило бы создание «кластерной системы».- Пусть это будет за МКАД, но все в одном месте - изолятор, следственная часть, суд. Некоторые СИЗО ведь и так приписаны к тому или иному ведомству (в Бутырке сидят в основном «клиенты» столичного ГУ МВД, в Лефортово - фигуранты дел, которые ведет ФСБ, в Матросской Тишине – СК, - Авт.). Но чтобы создать такую кластерную систему, нужно менять некоторые законы, нормативную базу.ЗАМОК РАБОТЫ КАЗАКОВАНе менее насущный вопрос - что после переезда изолятора будет с самим Бутырским замком, построенным знаменитым зодчим Матвеем Казаковым. По слухам, были планы превратить его в гостиницу.- Кто захочет жить в такой гостинице? - недоумевает Мельников. - Это же тюрьма! После революции 1917 года и во время сталинских репрессий там тысячи человек расстреляли. (См. «Справка «КП»). Очень тяжелое место. Какая там может быть энергетика?- Еще один вариант - сделать вместо изолятора музей.- Вряд ли стоит делать музеем все корпуса нынешнего СИЗО. Мне кажется, стоило бы оставить какую-то часть, представляющую архитектурную ценность. Вроде той же башни Емельяна Пугачева, например. А остальное - снести. Что-то новое построить. Торговый центр. Или жилые дома.Тем временем в пресс-бюро ФСИН сообщают, что новостей о возможном переезде столичных СИЗО на текущий момент не имеется.- В 2018 году была назначена рабочая группа, но конкретных решений до сих пор нет, - рассказал «КП» собственный источник в ведомстве. - То есть не определен участок в Новой Москве, где можно строить большое СИЗО, нет проектов самого здания.- Ведомство должно выкупить землю под здание у города?- Не обязательно. В Новой Москве есть участки, принадлежащие ФСИН.Тем не менее, вполне вероятно, что Бутырку в ближайшие годы все-таки постигнет участь легендарной Таганки, которую разобрали еще в 1960-е, а теперь на том месте жилые дома.Что ещеНочка в хостеле «Узник»- Бывшую тюрьму в форме пятиконечной звезды на окраине Копенгагена озеленят и сделают частью нового района с малоэтажной застройкой и виллами.- Старейшая тюрьма Великобритании Шептон Маллет (построена в 1626 году неподалеку от Бристоля) теперь зарабатывает деньги на туристах. Заключенных там не держат с 2013 года, а с минувшей осени здесь начали проводить экскурсии - немало желающих побродить по коридорам, где, по слухам, появляется призрак Белой Леди, арестантки в подвенечном платье, покончившей с собой в этих стенах. Особое предложение для любителей экстрима - провести ночь в одной из здешних камер, наутро позавтракав тюремной баландой. Проживание в этом отеле стоит 50 фунтов с человека (около 5 тысяч рублей по нынешнему курсу).- Отели в старых зданиях тюрем также существуют в США, Канаде, Австралии, Германии, Голландии, Финляндии, Турции, Швеции, Латвии. Большинство работает в формате хостелов - спартанские условия и нехитрый декор. Но некоторые здания после реконструкций превратились в пятизвездочные отели, где номера стоят до 1 тысячи долларов за ночь и бронируются на месяцы вперед.- В России тоже есть пример перепрофилирования бывшей тюрьмы с гостиницу. В Тобольском кремле работает хостел «Узник». Камеры, где во время пересылки на каторгу побывал сам Федор Достоевский, могут одновременно принять до 16 человек. Оплата - 600 рублей в сутки.Справка «КП»Башня Пугачева и расстрелянные священникиОсновали Бутырскую тюрьму еще в 1771 году (в наступающем году ей - 250 лет). В 1774-м здесь сидел привезенный в Москву на казнь бунтовщик Емельян Пугачев (с тех пор сохранилась башня, где его держали и даже кованая клетка). А уж в первой половине 20 века в Бутырке и вовсе перебывал практически весь цвет советской науки, литературы и армии…Самые известные арестанты Бутырки в разные годы: поэты Владимир Маяковский и Осип Мандельштам, писатели Александр Солженицын и Варлам Шаламов, конструктор космических ракет Сергей Королев, футболисты Эдуард Стрельцов и Николай Старостин, будущий анархист Нестор Махно, революционеры Лев Троцкий, Феликс Дзержинский и Климент Ворошилов, генетик Николай Вавилов, рок-певица Жанна Агузарова, создатель МММ Сергей Мавроди и другие.В списке тех, кто был расстрелян непосредственно в Бутырской тюрьме - театральный режиссер Всеволод Мейерхольд, инженер-ракетчик, создатель «Катюши» Георгий Лангемак, астрофизик Александр Барченко, поэт-авангардист Игорь Терентьев, командарм 2-й конной армии Филипп Миронов и еще тысячи человек. Также существует список так называемых новомучеников Бутырских, православных священников, содержавшихся или расстрелянных в этих стенах после революции, а также в 1920-х и 1930-х годах. В списке 218 человек.