Часть 1Первый раз я привился от коронавируса еще 5 декабря, в первый же день, когда открыли запись для массовой вакцинации. И хотя официально на прививочных пунктах ждали медиков, педагогов и соцработников, меня - человека с редакционным удостоверением - тоже укололи. Что было со мной в последующие пару дней, я подробно рассказывал - две ночи с температурой до 37.9, легкое подколбашивание. А потом вдруг раз, и как рукой сняло. Кстати, в памятке, которую мне выдали в прививочном пункте, было сказано, что выше 37 градусов температура повышается только у 5,7% пациентов. Поверим на слово.И вот ровно через три недели я записан на вторую порцию вакцины. Накануне мне позвонил голосовой робот. «Вы подтверждаете свою запись?» - спросила механическая женщина. Услышав в трубку мое «Да», она даже как будто повеселела: «Отлично! Ждем…»Потом еще SMSка пришла с напоминанием времени и адреса.В общем в Час Икс я на месте. Под прививочный пункт в районной поликлинике отвели часть четвертого этажа. И первое что бросилось в глаза - если в тот самый первый день вакцинации людей было немного, то теперь на лавочках вдоль стен (с соблюдением дистанции, кстати) сразу человек десять. И постоянная ротация – кто-то по очереди ныряет в первый кабинет и отправляется дальше по конвейеру. На их место по лестнице поднимаются другие. Оно, впрочем, и понятно: каждую неделю к вакцинации допускают все новые категории граждан. (См. «Конкретно»).Тех, кто для повторной прививки пришел, кстати, пускают без очереди.Процедура мне уже известна: подписываю пару бумаг - согласие на обработку персональных данных и анкету, в которой нужно отметить, были ли у меня за эти три недели признаки ОРВИ, не имею ли хронических болезней, не принимал ли указанных лекарств… Дальше - к терапевту (они принимают прививочных сразу в нескольких кабинетах).КУДА УШЛИ АНТИТЕЛАИзмерили температуру. Посмотрели горло.- Жалоб на самочувствие нет?- Нет, - говорю. - Только один вопрос. Я в мае сдавал кровь на антитела. Они у меня были. Судя по всему, переболел еще в марте - была температура, пару дней не чувствовал вкуса. Перед первой частью прививки я об этом говорил. Отводов не было. А уже потом я читал в Интернете, будто с антителами вакцинироваться не стоит.- Так, давайте посмотрим, - женщина-врач изучает на экране компа мою электронную карту. - Думаю, в настоящий момент у вас антител уже нет. Если вы болели в марте, а в мае кровь показала 70, за полгода они, увы, ушли. Кстати, 70 - это неплохо. Считается, что показатели от 50 до 80 - это хорошая защита. А выше 80 - очень хорошая.«…ВЫ КОНТАКТИРОВАЛИ С ЗАБОЛЕВШИМ»Дальше я уже в кабинете у медсестры, которая ставит уколы.Если коротко, специалисты так объясняют, почему вакцина состоит из двух частей:- После первой части «Спутника V» в организме формируются антитела, но максимальной защиты от ковида еще нет - только процентов на 50-60.- Чтобы завершить этот защитный процесс, нужен повторный ввод вакцины через 21 день.- При этом если ты переболел коронавирусом после первой прививки, то вторая уже и не нужна. Иммунитет сформирован.После прививки нужно полчаса посидеть в коридоре. Если вдруг поплохеет - сообщи врачам. Убиваю время, просматривая лучшие голы Роберто Баджо.И надо же такому случиться - только вышел я из поликлиники, бреду к остановке, как приходит SMS от EMIAS: «25.12.2020 вы контактировали с заболевшим COVID-19 и должны находиться на домашнем карантине до 07.01.2021. Нарушение режима изоляции влечет административную ответственность. При ухудшении состояния вызовите врача…»Что за дела?! Как? Где я мог?.. Звоню на горячую линию. Но мужчина-оператор объясняет, что в системе не указывается, где и с каким человеком, у которого подтвердили коронавирус, я общался. В общем, сидите, говорит, две недели дома.Где-то читал, будто вторая часть прививки у многих проходит болезненней. Я тоже к вечеру ждал какого-то обострения. Но в итоге - ни температуры, ни вообще каких-либо неприятных ощущений. Так что все в порядке.Одно печалит - до 7 января безвылазно дома сидеть. Салюты, лыжи и снежки пока отменяются.Мне во второй половине января еще кровь на антитела сдавать. Так что продолжение следует…КОНКРЕТНОКто может записаться на бесплатную вакцинацию через mos.ruВ списке - сотрудники следующих сфер:- медицина,- образование,- культура,- торговля и услуги,- городские соцслужбы,- МФЦ,- промышленность,- транспорт,- энергетика,- СМИ,- общепит,- ЖКХ,- спорт,- органы охраны правопорядка,- некоммерческие организации,- религиозные организации,- волонтеры,- а также москвичи старше 60 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКорреспондент «КП» одним из первых привился от коронавируса на стартовавшей вакцинацииВ Москве вакцинируют группы риска - начали с учителей, врачей и соцработников (подробности)