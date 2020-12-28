- Проект «Новороссия» не закончен! Все думают, что все… Но этот проект включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Это и есть проект «Новороссия», - навел тоску на украинскую аудиторию под Новый год генерал-лейтенант Геннадий Москаль, который в свое время возглавлял крымское МВД, был депутатом Рады, возглавлял Луганскую и Закарпатскую области…Не рядовой, в общем, функционер, хоть и отставной. И вроде не самый «двинутый» на теме российской агрессии. Однако, сидя в студии в излучающем праздничный настрой красном свитере с оленями, продолжает все ту же мантру о русской угрозе, идея которой держит на плаву уже второго президента Украины. Без культивируемой властью внешней опасности люди бы давно начали задавать неудобные вопросы и об экономике, и о коронавирусе, и о вакцине от него…- Естественно, я стревогой смотрю на сообщения ГУР, Генштаба, что идут российские войска в Крыму в сторону Перекопска, Армянска. Это очень тревожный сигнал, - считает Москаль. – «Новороссия» - это не мертвый проект. Козак разговаривает с Ермаком, Ермак шепчет на ухо Зеленскому… Вы посмотрите на результаты выборов. Почему сейчас запретили голосование в Луганской и Донецкой областях? Потому что там все голосуют за Оппозиционную партию «За жизнь», за «Наш край», за Шария…Ну, допустим, передвижение войск по Крыму, это реакция на украинские учения, в ходе которых на Херсонщине в сторону полуострова были развернуты реактивные системы залпового огня «Смерч». Хватило ума не проводить боевые пуски и ограничиться виртуальными. А вот настроение жителей Донбасса – это прямая заслуга действующей власти, которая на президентских выборах шла с одними лозунгами (которые на Востоке Украины воспринимали не иначе как прекращение войны и нормализацию отношений с Россией), а на деле оказалась проводником идей предшественников.В 2014 году Харьков, Одесса, Днепропетровск, Николаев действительно бурлили. Несогласные с переворотом в Киеве выходили с российскими флагами на многотысячные демонстрации, в Херсоне охраняли памятник Ленину, в Запорожье в меньшинстве под градом яиц и помидоров противостояли агрессивной толпе, приехавшей усмирять «кацапов». Только это был не проект «Новороссия», а нормальная народная реакция на то, что без их согласия страну на Майдане повернули в сторону Запада. И еще вопрос, какой «частью тела». Этот протест был жестко задавлен украинскими спецслужбами, развернувшими настоящие репрессии против сторонников русского мира. Тысячи людей сегодня сидят по тюрьмам как «пособники террористов», десятки – за измену Родине. Но эти настроения никуда не делись. Просто афишировать их сегодня опасно.Что до опасений Москаля по поводу российского военного вторжения, то об этом еще пару лет назад в интервью «Комсомольской правде» сказал глава МИДа Сергей Лавров: «Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю». Впрочем, это правило должно действовать только в том случае, если Киев сам не полезет на рожон.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа год защитники ДНР сбили 33 украинских беспилотникаБоевики Киева использовали их для корректировки огня и нанесения ударов по Республике (подробности).