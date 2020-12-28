В сервисе по поиску работы Superjob.ru назвали популярные в предыдущие годы специальности, которые уже в ближайшие 10 лет станут не то что менее популярными — практически не нужными. Как заявил в интервью RT президент сервиса Алексей Захаров, спрос на таких работников резко снизится. Главная причина простая — вкалывать вместо живых людей будут роботы и электронные программы.1.БухгалтерПандемия ускорила переход на электронный документооборот, что позволяет сэкономить на части сотрудников, корпевших над финансовой отчетностью. Это не касается хороших профессионалов. Они и дальше будут нужны — многие станут обслуживать сразу несколько компаний.2.Менеджеры по кадрамТо же самое — с развитием электронного документооборота в отделах кадров нужно все меньше людей.3.ВодителиИх потихоньку будут заменять беспилотники. В частности, это касается водителей такси и дальнобойщиков. Правда, в ближайший год водители явно без работы не останутся. Как свидетельствуют данные того же Superjob, сейчас из-за закрытых границ и оттока мигрантов водителей, наоборот, не хватает. Пока спрос на них увеличился и из-за бурного роста служб доставки.4.Преподаватели иностранных языковДля большинства целей можно использовать электронный переводчик, качество таких программ растет. Учить язык будет смысл, если он действительно очень нужен на каждодневной основе для работы или для переезда в другую страну, - и до очень хорошего, свободного уровня. Или просто для удовольствия, как хобби.Опрошенные «КП» эксперты предложили добавить в этот список кассиров. Их уже начали вытеснять терминалы самообслуживания. Кроме того, с развитием онлайн-сервисов и служб доставки ряд профессий видоизменяется и совмещается. Скажем, функции курьера, водителя и кассира уже сейчас все чаще выполняет один человек.-Мы действительно уже видим тенденцию на сокращение так называемого бэк-офиса. Это бухгалтерия, отделы кадров, административный персонал, - прокомментировал «КП» ситуацию управляющий партнёр рекрутингового агентства Selecty Арсений Федоткин. - И наоборот, все увеличивается спрос на IT-специалистов — пропорционально росту электронной сферы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНазваны профессии, на которые в ближайшие 10 лет снизится спросЭксперт уверен, что новые технологии вытеснят сразу несколько востребованных сегодня направлений (подробности).