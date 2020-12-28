В районе поиска рыбаков с судна \\"Онега\\" очень тяжелые погодные условия. В операции задействовали дополнительно пять судов, но подключить гражданскую авиацию оказалось невозможно. А вот военные летчики рискнут: ведь где-то в море остаются еще 17 рыбаков, которые могли быть гидрокостюмах, а значит иметь шансы выжить. Их могло вынести на острова архипелага Новая земля, рядом с которыми и произошла трагедия.- Запрос Архангельского морского спасательного центра о выделении авиации Северного флота для участия в поисковых действиях поступил на региональный центр управления обороной России штаба Северного флота около 12.00. Противолодочный самолет морской авиации Северного флота Ил-38 из состава дежурных сил вылетел в район Баренцева моря, где сегодня утром затонуло рыболовное судно \\"Онега\\". На борту самолета находится спасательное оборудование, предназначенное для спасения терпящих бедствие на море, - заявили в Минобороны России.В ведомстве отметили, что шансы на спасение рыбаков в районе поисковой операции минимальны: высота волн достигает 4 метров, температура воздуха – минус 20 градусов.Напомним, рыболовецкое судно \\"Онега\\", приписанное к порту в Мурманске, затонуло утром из-за обледенения и штормовых волн. Спасатели смогли спасти двух человек - матроса и штурмана. Удалось найти тело капитан мурманского порта Эдуарда Безукладова.Следственный комитет возбудил уголовное дело по нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.