В этом году из-за коронавируса было отменена традиционная предновогодняя встреча президента в Кремле с крупнейшими бизнесменами страны. Вместо нее со своим докладом пришел уполномоченный по правам человека Борис Титов.- Коронавирус принёс очень много проблем стране, но особенно много бизнесу, а больше всего пострадал самый малый бизнес, - сказал Титов. - Тот бизнес, который работает непосредственно с потребителями, что является очень тяжёлым ударом для экономики страны. Но хотел бы сказать, наверное, о главном: 83,7 процента – это бизнес, который в той или иной степени задели проблемы, связанные с коронавирусом. Больше 50 процентов из них получили поддержку, спасибо большое.Однако, омбудсмен пожаловался, что, согласно проведенному опросу, три четвёртых опрошенных бизнесменов оценивают свои шансы на выживание 50 на 50.- Поэтому хотелось бы всё-таки поговорить о возможности каких-то дополнительных мер, которые могли бы улучшить ситуацию для предпринимателей, - предложил Титов.- Важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний, - заметил Путин.- Понятно, что бизнес любит поплакать иногда, - согласился омбудсмен.- Все любят поплакать, - расширил круг глава государства.Но, несмотря на это недоверие к слезам, просить о налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса Титов продолжил, предложив рассмотреть возможность расширения льготных условий по весенним кредитам на выплату зарплат.- Ещё, конечно, я хотел остановиться опять на том, что меня всегда больше всего волнует, - коснулся он еще одной темы. - Это вопросы, связанные…- С уголовным преследованием? - сразу понял президент. - Вы постоянно ставите эти вопросы. Как вы видите, реакция идёт.- Да, спасибо большое. 210-я статья, которую недавно декриминализировали для экономических статей, - подтвердил Титов. - Много действительно за последнее время было новаций, которые улучшили ситуацию, но, к сожалению, есть ещё пока проблемы.