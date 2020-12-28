Наталья Фатеева когда-то была первой красавицей советского кино. Она снялась в фильмах \\"Три плюс два\\", \\"Джентльмены удачи\\", \\"Розыгрыш\\", \\"Человек с бульвара Капуцинов\\" и многих других. Влиятельные поклонники осыпали ее подарками и цветами, зрители дарили свою любовь, а режиссеры предлагали лучшие роли. В жизни звезды экрана было немало громких романов. На днях женатый любовник раскрыл подробности отношений с артисткой.Наталья Фатеева была трижды замужем. Год она прожила с актером Леонидом Тарабариновым будучи студенткой Харьковского театрального института. Три года просуществовал союз артистки с актером Владимиром Басовым. И пять лет - с летчиком-космонавтом Борисом Егоровым.В промежутках между браками Наталья Николаевна крутила роман с женатым Михаилом Любимовым. Отношения Любимова с Фатеевой продлились пять лет. В конце 60-х они жили в гражданском браке. При этом после разрыва паре удалось сохранить дружбу на многие годы. Михаил Петрович с уважением отзывается о бывшей любовнице, когда-то прочно занявшей его сердце.\\"Это святое... Да, роман был, мы сознались в этом. Об этом уже знает вся страна. Я был влюблен, ничего плохого в этом не нахожу. Наталья пролетела как сон и как туман. А с женой Катей мы впоследствии расстались, потому что она не хотела жить за границей в достатке. Катя рвалась в театр. И подала на развод\\", - признался мужчина в эфире программы \\"Судьба человека\\" телеканала \\"Россия 1\\"Сама Фатеева как-то откровенничала, что Любимов отличался скрытностью, неразговорчивостью, угрюмостью. Но при этом был очень обеспеченны и щедрым мужчиной. Позже выяснилось, что именно в те годы он был резидентом советской разведки и расслабляться не имел права даже с красивой женщиной.Сейчас артистка живет одна в шикарной квартире, ведет затворнический образ жизни. Она почти не выходит из дома и не может самостоятельно сходить за продуктами. Звезда фильмов \\"Три плюс два\\" и \\"Джентльмены удачи\\" передвигается на костылях. А ведь у нее есть и дети, и внуки, и даже правнуки. Но с ними актриса не общается. Более того, Наталья Николаевна никогда не видела ни внуков, ни правнуков.Сын Владимир Басов никогда не видел материнской любви в детстве, а его единокровную сестру актриса и вовсе отправила на аборт в 16 лет. \\"Я и моя сестра не отдалялись от Натальи Николаевны, она сама от нас отдалилась. Такой она человек. У нее нет подруг, товарищей. Ей удобно, когда нет никого вокруг\\", - рассказывал звездный наследник.