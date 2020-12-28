Трагедия произошла рано утром 28 декабря у архипелага Новая Земля. После того, как «Онега» перевернулась, весь экипаж оказался в ледяной воде. По предварительным данным, погибли 17 членов экипажа, спастись удалось лишь двоим.Первым пришло на помощь терпящим бедствие рыбакам судно «Войково». Двое выживших - помощник капитана Владислав Буторин и матрос Руслан Катюхин – находились в ледяной воде в гидрокостюмах (температура на месте катастрофы составляла -20 градусов). Несмотря на четырехметровые волны, они пытались спасти матроса Юрия Шевцова - удерживали его замерзшими руками. К моменту прихода помощи Шевцов признаков жизни уже не подавал, но его тело не удалось поднять на борт «Войково» - его унесло в море. Спасенные рассказали, что предшествовало катастрофе. По их словам, было сильное обледенение судна, а мощный удар волны привел к потере устойчивости.- В момент удара судно забирало трал с уловом, - уточнил «КП» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Предварительная официальная версия причин затопления – обледенение.Компания-судовладелец - рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина - зарегистрирована в Архангельской области, но «Онега» имеет порт приписки Мурманск. На момент подписания номера в печать в Баренцевом море еще шла спасательная операция, которая сильно осложнялась коротким световым днем и плохой погодой, но надежд на спасение кого-то еще из членов экипажа, к сожалению, очень мало.Родные погибших в беседе с журналистами говорили о том, что зарплата рыбаков судна напрямую зависела от объема улова, это и могло вынудить команду выйти работать в шторм. Как рассказала жена старшего мастера добычи Игоря Бондаренко, которого также ищут спасатели, накануне трагедии она беседовала с мужем. По его словам, проблем на «Онеге» хватало.- Мой муж был на этом пароходе. 27 декабря с ним разговаривала, связь была ужасная, там нет даже Интернета. Он сказал, что судно полностью обледенело, все шланги замерзли. Если судно не должно было идти в море при таких температурах, то почему оно все равно вышло? Кто теперь вернет моего мужа, а детям - папу?! Мы и так его не видели полгода... - говорит Алена Бондаренко.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков. Ведется следствие.- Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (статья «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. – Прим. ред.), - об этом сообщили в Следственном комитете России на транспорте. - По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу. На место происшествия выехали следователи. Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего.МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАКапитан 1 ранга, глава Клуба моряков-подводников и автор книги о крушении подлодки «Курск» Игорь Курдин рассказал «КП», можно ли было избежать трагедии:- Всем известно, что Баренцево море не замерзает из-за теплого движения Гольфстрим. Однако во время сильного шторма брызги волн, попадая на оснастку и надстройки корабля, замерзают. Корабль или судно покрываются слоем льда, который становится все больше и больше. Единственный способ борьбы - сбивать этот лед. Если это своевременно не сделать, то происходит мгновенная потеря остойчивости, мгновенное опрокидывание корабля. Если моряки полагаются на авось и не сбивают лед, происходит трагедия - это неоднократно подтверждалось морской практикой. С обледенением надо бороться сразу, и никто кроме экипажа это не сделает.А сбивается лед самым примитивным способом - с помощью ломов, кирки. Только на самолетах есть специальных антиобледенитель.- Я думаю, что речи о подъеме этого судна не идет, - предположил Игорь Курдин. - Любой подъем затонувшего судна, тем более в море, это трудоемкая операция. Поэтому к сожалению, большинство судов остается на дне. К сожалению, мы получили еще одну братскую могилу в море.