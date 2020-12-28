Почти половина родителей школьников считают, что их дети отстали от программы за время дистанта. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование группы компаний «Актион Образование». Детали самого опроса не приводятся. Однако, по его результатам, 53 процента из 1 400 опрошенных родителей школьников из 65 регионов страны заявили, что их дети «беспрецедентно отстают по образовательной программе».Звучит громко, но сомнительно. Давайте разбираться!Во-первых, даже внутри самого исследования респонденты разошлись во мнениях. Параллельно с родителями, опрашивались и директора школ – почти 1 600 человек. И почти половина, 47 процентов из них, ответили, что «отставание школьников в этом году минимальное». Еще 22 процента директоров отметили, что ученики вообще не отстали от программы. Среди родителей, кстати, такое минимальное отставание отметили лишь 29 процентов опрошенных.Во-вторых, причины снижения успеваемости школьная администрация и родители тоже оценивают по-разному. Почти 40 процентов директоров говорят, что результаты учеников всегда падают после летних каникул – это закономерное последствие двух месяцев отдыха от учебы. А вот родители в большинстве своем (54 процента респондентов) винят в этом удаленку. Еще 20 процентов родителей назвали в числе причин снижения знаний детей плохую подготовку учителей к дистанту.Однако даже такие результаты выглядят странно. Как минимум потому, что ни Всероссийские проверочные работы, ни ЕГЭ никакого «беспрецедентного» отставания в результатах не нашли – при том, что сложность их осталась на уровне прежних лет. Некоторые выпускники даже жаловались на это, рассчитывая на поблажки из-за пандемии.С другой стороны, сама выборка и география исследования тоже вызывает вопросы. На данный момент жесткий дистант введен только в Москве, в других регионах действуют более мягкие меры. То есть в большинстве из 65 регионов, участвовавших в опросе, поголовная удаленка накрыла школьников только в четвертой четверти прошлого учебного года. Но ведь в четвертой четверти дети не проходят никакого нового учебного материала, и только повторяют пройденное – откуда тут взяться такому огромному отставанию?Ну и наконец, 1400 опрошенных родителей, да еще и из разных регионов – это слишком мало для того, чтобы делать уверенные выводы о ситуации во всей стране. Для сравнения, авторитетные международные исследования в образовании опрашивают не менее 6000 только учеников, а также их учителей и их родителей, чтобы составить более-менее полное представление. И то, с оговоркой, что результаты репрезентативны только для тех регионов, в которых проводились опросы.В случае же с исследованием «Актион Образование» выходит, что в каждом из 65 регионов опросили около 20 родителей (причем непонятно, были ли эти родители в браке или нет – может, на эти 20 опрошенных приходится всего 10 детей). Кто эти люди и по какому принципу их отбирали – непонятно. Неизвестно, и какого возраста их дети – всех смешали в одну кучу.Да и в целом, это исследование вызывает серьезные вопросы. Взять хотя бы тот факт, что его результаты и методология не опубликованы в открытом доступе. Или то, что компания «Актион Образование» не специализируется на научной деятельности и больше занимается продажей онлайн-курсов по повышению квалификации для учителей в период дистанта и пиаром своих продуктов.Однако, несмотря на все эти сомнения, исследование «Актион Образование» явно ухватило настроение родителей и самих детей. Многие уже устали от дистанта и скучают по возможности вернуться в классы. Но неподкрепленные фактами разговоры о «беспрецедентном отставании» - явно не то, что поможет здраво смотреть на вещи и принимать верные решения в разгар пандемии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые правила для школ: За компьютером разрешили сидеть дольше, а мобильники на уроках под запретомРоспотребнадзор утвердил новые правила для школ и детских садов (подробности).