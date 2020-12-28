Появились подробности о состоянии больной Алисы Фрейндлих. Народная артистка была госпитализирована в реанимацию больницы № 122 имени Соколова в Санкт-Петербурге еще в середине декабря. Олег Басилашвили давно знал о болезни актрисы, но молчал.Алиса Фрейндлих заразилась коронавирусом. \\"Давно уже, да. Она просила меня никому ни ее телефон не давать, ничего\\", - цитирует Олега Басилашвили 5-tv.ru.У Алисы Бруновны диагностирована пневмония на фоне коронавируса. Поражение легких превышает 80% и увеличивается. Врачи пока не дают никаких прогнозов, делают все возможное, чтобы звезда советского кино скорее поправилась. \\"Ситуация серьезная. Вирус дал тяжелые осложнение на легкие. Сейчас врачи собираются ее из этого состояния выводить. Она в реанимации\\", - сообщил kp.ru осведомленный источник.86-летнюю артистку подключили к аппарату ИВЛ. \\"Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит\\", - написал, в свою очередь, на своей странице в Facebook петербургский историк Константин Богуславский.Состояние актрисы осложняет то, что Фрейндлих - заядлая курильщица. Ранее она сама признавалась, что выкуривает не менее пачки сигарет каждый день. В 2011-м году народная любимица перенесла операцию из-за проблем с кишечником, которые спровоцировало курение.Пока родные Алисы Бруновны отказываются общаться с прессой. Внучка звезды повесила трубку на вопрос со здоровье бабушки.