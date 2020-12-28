Традиционно победу на международной арене одерживают первые лица государств. Они становятся триумфаторами, а вот те, кто стоял за их спиной, подчас так и остаются неизвестными для широкой пбулики.Павел Палажченко - один из самых знаменитых советских дипломатов-переводчиков. Его карьера пришлась на довольно трудный и неоднозначный период советской истории — разрядка, окончание «холодной войны», война в Афганистане, перестройка и развал СССР.После окончания Московского лингвистического университета, в середине 1970-х годов Палажченко начал работать переводчиком в ООН, затем в МИД СССР. Сопровождал на международных переговорах министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе и генсека Михаила Горбачева.В издательстве «Новая газета» вышла книга мемуаров Павла Палажченко «Профессия и время. Записки переводчика-дипломата».«КП» приводит фрагменты книги, представленные в открытом доступе, а запись разговора с автором, состоявшуюся в канун наступающего Нового года.ПЕРВАЯ ВСТРЕЧАПереводить на высшем уровне — ответственность особая. Для меня это было впервые. Готовился визит в СССР молодого индийского премьера Раджива Ганди, и я сразу предположил, что от того, как пройдет мой «дебют», зависит, буду ли «работать на визите». Я был бы неискренен, если бы сказал, что был к этому безразличен. Но особого волнения не было. Я был уверен, что справлюсь.Первое, что бросилось в глаза, когда на следующий день я вошел в кабинет Горбачева вместе со слегка обалдевшим индийским журналистом, — насколько отличался Горбачев от своих предшественников. Все они — Брежнев последние годы жизни, Андропов, Черненко — были тяжелобольными людьми. Горбачев, помимо того, что был здоров и бодр, вел себя очень естественно, доброжелательно, без напыщенности и напускной серьезности.МИНИСТР ШЕВАРДНАДЗЕПервая встреча с госсекретарем США Шульцем прошла хорошо. Шеварднадзе выглядел вполне уверенно, не рисковал — «шел по разговорнику», строго придерживаясь подготовленных для него тезисов. Наверное, для начала так было лучше. (Потом, работая в управлении США и Канады, я участвовал в подготовке этих материалов и во время переговоров видел, что Шеварднадзе уже гораздо меньше на них полагался, и, хотя читал все, что ему давали, многое перерабатывал, заносил от руки на небольшие карточки и лишь иногда в них заглядывал.)ПРИСТАВНОЙ СТУЛЬЧИКБольше всего запомнился обед в советском представительстве. Участвовали, с супругами, Горбачев, Рейган, Шеварднадзе и Шульц. Я не так часто переводил на «протокольных мероприятиях» и всегда считал перевод на них довольно каверзным делом. Сидишь на каком-то приставном стульчике, вокруг снуют официанты, которые могут и опрокинуть что-нибудь на тебя (такое случалось), не все слышно, да и тематика и лексика могут оказаться самыми неожиданными.Главное здесь — атмосфера, «химия», как говорят американцы. О переговорных вопросах на этом обеде речи не было. Темы возникали разные. Нэнси поведала, что после покушения на Рейгана в 1981 году ему пришлось заниматься лечебной физкультурой для укрепления грудной клетки, и «его грудь и плечи стали такими большими, что пришлось покупать новые костюмы». Еще она рассказывала о кампании «Просто скажи нет [наркотикам]». Спросила, насколько это проблема присутствует в СССР. Разговор неизбежно перешел на антиалкогольную кампанию в Советском Союзе, и кто-то, кажется, Шеварднадзе, ответил, что, как бы то ни было, водка на столе есть, и пить в меру не запрещается, особенно за мир между СССР и США.ИМПЕРИЯ ЗЛАГлавным событием визита (президента США Рональда Рейгана в СССР – Ред.) стали не переговоры, не обмен ратификационными грамотами по Договору РСМД и даже не речь Рейгана в МГУ (которая, надо сказать, ему очень удалась — такие выступления были его коньком), а прогулка Горбачева и Рейгана по Красной площади и Кремлю.Не знаю, была ли прогулка заранее обговорена с американцами, но, когда Михаил Сергеевич предложил это Рейгану, тот с удовольствием согласился.Сначала постояли на Ивановской площади, где Горбачев рассказал о происхождении словосочетания «кричать во всю Ивановскую», потом вышли из Спасских ворот на Красную площадь, где несколько раз говорили с группами гулявших там людей (вполне возможно, специально отобранных). У Рейгана была заготовлена, видимо для такого случая, очень удачная фраза: «We must talk to each other rather than about each other» («Надо говорить друг с другом, а не друг о друге»).Потом вернулись в Кремль через вход Никольской башни и остановились у Царь-пушки, где лидеров поджидала группа журналистов. Вопросы были разные, как обычно довольно бледные у наших корреспондентов и очень по делу — у американцев. И тут произошло событие. Один из журналистов спросил у Рейгана, считает ли он по-прежнему Советский Союз империей зла. Рейган не стал уклоняться от ответа.— Нет, — сказал он, — то было другое время, другая эра.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПредавал ли Шеварднадзе ГорбачеваТема предательства в разговоре телеведущего Познера с пере?водчиком бывшего главы СССР, Павлом Палажченко, возникала не раз (подробности).