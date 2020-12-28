До сих пор болею за «Спартак», «Краснодар» и «Химки»- Кажется, вы на «Матч ТВ» окончательно освоились в этом году. Как вам в роли эксперта? И вообще были ли у вас внутренние противоречия, когда вам, тренеру, предложили работать на ТВ?- Нет, ничего такого. Ты только должен контролировать себя. Есть моменты, когда ты хочешь сказать что-то другими словами. Этого нельзя делать. Ты должен контролировать свои эмоции.- Примеры?- Да любые. Хоть матч «Спартака», хоть «Зенита». Да возьмите «Тамбов» или «Уфу» - какая бы команда ни была, все равно футбол вызывает эмоции. Ты должен все равно подобрать правильные слова, чтобы тебя понимали телезрители и было не скучно. И за какую бы команду ты ни болел, ты должен быть объективен.- Вам уже 50, вы - тренер, но вы все равно за кого-то болеете?- Ну конечно же, я болею за «Спартак». И за «Краснодар», и за «Химки» - за те команды, где я играл и где работал.- На каждого тренера-эксперта рано или поздно обижаются коллеги из мира футбола. На вас уже обижались?- А я не знаю. Возможно, кто-то и обижался, может, я просто меньше с ними общаюсь и не в курсе. Я стараюсь никого не принижать и никого не возвеличивать. Заслуживаете – я хвалю. Все ужасно – я подбираю корректные слова. Но опять же стараюсь говорить по делу, по существу, а там уже люди соглашаются или нет.- Вы именно так представляли себе атмосферу ТВ и его закулисье?- Да, все примерно так, как я и думал. И еще больше зауважал людей, с которыми я сейчас работаю. Раньше смотрел и думал: ну чего он кричит? А когда окунулся в эту атмосферу, понял, что, зачем и почему эта работа действительно очень трудная и энергозатратная.Денег у РПЛ нет. Возрастает цена трансферных ошибок- Давайте к футбольным итогам года. Он был непростой – чемпионат перерывался, возобновлялся, были технические поражение и игра Сочи - Ростов. Был провал России в еврокубках. Была серия сборной из 6-ти матчей без побед и реакция Черчесова на нее. Самое главное событие года по вашему мнению?- Безобразное выступление наших клубов в еврокубках. Одна победа из 18 игр в Лиге чемпионов – это уровень нашего футбола, как это не грустно осознавать. Да, пандемия, да, мало времени на летнюю подготовку, да были травмы и лидеры сидели на карантинах. Но это не повод выступать так безобразно?- «Забили» на европейский сезон?- Да не «забили». Просто скамейка у наших клубов настолько коротка, что при выбывании двух-трех основных игроков рушилась вся игра.- После этого провала в Европе множество предложений, как одним решением можно починить наш футбол: отменить лимит на легионеров, сократить РПЛ, вернуть систему «весна-осень». Что-то из этого может сработать?- Да нет одной фундаментальной причины – подправь ее и все изменится. Да, при системе «весна-осень» мы выигрывали еврокубки. Но сейчас мы играем в те же числа, только круги местами поменялись. С лимитом мы так же нормально выступали в Европе, сейчас он изменился, но из-за пандемии чистота эксперимента нарушена, и нельзя однозначно сказать, в плюс изменение или в минус. Но следующий сезон будет сложнее. Пандемия пойдет на спад, времени на подготовку будет больше, травм меньше, и нам не на что будет валить. А вывод то понятен: РПЛ становится слабее. Мы не догоняем ТОП-5, а те, кто был позади, уже достигают нас. Австрия, Бельгия, они уже рядом.- Деньги у нас закончились или что?- Кризис везде. Нет денег на большие трансферы, нет денег на огромные зарплаты большому количеству футболистов. Но на точечные приобретения деньги то остались. И возрастает цена правильного или неправильного решения по покупке игрока.Лучший тренер года - Карпин- Сборная без побед – стоит ли паниковать?- Травмы Баринова, Головина, Фернандеса, Алексея Миранчука, еще ряда футболистов, отсутствие Дзюбы. Я понимаю, что в такой большой стране должно быть больше игроков, чем на один состав. Но нет их. Зато мы увидели, на что способны те, кто сидит под основным составом. Я не хочу сказать, что они чем-то плохи. Но болельщики и тренерский штаб получили информацию, я думаю, это тоже важно.- Вас удивила эмоциональность Черчесова во время интервью Матч-ТВ?- Нет. Вы, если были бы тренером, реагировали точно так же. Я знаю о чем говорю, у меня тоже из обоймы 12-13 основных футболистов выбывало по пять-шесть футболистов, а играть то надо. И понимаю, что чувствует тренер в этот момент.- Вы видели разное судейство. В этом году работа арбитров чем-то отличается от прошлых лет?- Судейство – это самое удивительное для меня в этом году. Мы думали, что сейчас введем ВАР, и все ошибки арбитров пропадут сами собой. Но оказалось, что даже рассматривая повторы по 5-7 минут можно принимать неверные решения. Как? Я не могу на это ответить. Но факт остается фактом: в одном и том же моменте одни судьи видят пенальти, другие – нет, и надо что-то с этим делать.- Лучший игрок и лучший тренер на ваш взгляд в этом году?- Лучший игрок в РПЛ у нас сейчас Влашич. Лучший тренер? Я проголосую за Карпина. По ходу года его команда не потеряла своего лица, хотя состав менялся очень серьезно. Да, «Ростов» не обходится без спадов. Но то, как Карпин управляет командой, заслуживает внимания.«Краснодар» может дойти до полуфинала Лиги Европы- Прогнозы на следующий год. Он начнется с еврокубков. «Краснодар» в Лиге Европы далеко пойдет?- Хотелось бы как можно дальше. В плей-офф первый соперник «Динамо» Загреб, кто-то обрадовался – легко можно пройти. Но мы видели, как ЦСКА проигрывал Загребу. Хотя у «Краснодара» сейчас очень неплохой состав, хорошие исполнители, и они могут далеко зайти в Лиге Европы?- До какой стадии?- Хотелось бы минимум до полуфинала.- Потом – рестарт чемпионата России. Как на ваш взгляд будет выглядеть призовая тройка по его итогам?- «Зенит», ЦСКА – армейцы, похоже, единственные кто навяжет Питеру борьбу за «золото». Надеюсь, что «Спартак» станет третим. Но там есть и «Сочи», и «Краснодар», и «Динамо», и «Ростов»… За «бронзу» будет самая жаркая борьба.- «Спартак» рассчитывал в этой борьбе на Кокорина. Теперь надо от него избавляться?- Я, как и многие, тоже думал, что Александр будет много забивать в «»Спартаке», мы знаем его уровень, для РПЛ он очень хороший. Но что-то пошло не так. А чтобы принимать трансферные решения, нужно быть внутри команды, знать ее атмосферу. Что там происходит вокруг Кокорина? Что там за история, когда его вроде как оставляли тренироваться до 31 декабря в Москве, а он улетел в отпуск? Об этом знают только внутри клуба. И не обладая такой информацией, нет смысла гадать, нужен ли Александр «Спартаку».- Вам не кажется, что чемпионат России со «Спартаком» и гендиректорами, «Локомотив» с его войной с болельщиками, «Зенит» с Дзюбой и так далее лучшего всего сейчас научился производить не футбол, а скандалы?- Так у нас вся жизнь такая сейчас, все новости. Футбол не исключение. Открываете ленту, что там самое популярное? Множество смертей заслуженных наших актеров, популярных людей, и скандалы. Футбол просто часть этой жизни.- В конце марта сборная России начнет отбор на ЧМ-2022. Реально занять в нашей группе первое место?- Вы помните, кто там у нас? Хорватия, Словения, Словакия, Кипр, Мальта – в этой группе можно стать и первыми и четвертыми. Очень ровные соперники. Если раньше нам надо было собраться на пару матчей с с прямыми конкурентами, то здесь многое будет решаться в каждой из игр. Это будет один из самых сложных отборов.- Одновременно молодежная сборная России впервые за долгое время сыграет на чемпионате Европы. Ваше мнение – на что есть шансы у команды Галактионова?- У этой молодежной сборной перед ее предшественницами есть большой преимущество: все ее футболисты играют в основе своих клубов в РПЛ. Сафонов-Максименко, Дивеев, Обляков, Кучаев, Чалов, Макгеев, Маслов, Лесовой, Шапи… Многие из них не просто основные в своих клубах – они определяют лицо команды. Поэтому мы вправе ждать выхода из группы. Хотя он очень сильная – Франция, Исландия, Дания.- Может, имело смысл для «молодежки» сделать отдельный большой сбор перед Евро? Отпустить из своих клубов пораньше?- Поставьте себя на место Евгения Гинера: отдали бы Дивеева, Облякова, Кучаева, Чалова, Марадишвили, Тикнизяна, чтобы без них ЦСКА обходился даже два матча? Я бы не отдал.- И еще одно глобальное событие грядущего года - Евро-2020(1). Что бы посчитали успехом на нем для нашей сборной?- Выход из группы. Календарь для нас непростой – начинаем сразу с Бельгией, с одной из лучших сейчас команд мира, но проигрывать нельзя. Так что много зависит от того, в каком состоянии мы подойдем к Евро-2020. А дальше уже все зависит от футбольного бога – если повернется он к нам лицом, все будет хорошо.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я закрылся в туалете и плакал»: экс-игрок «Краснодара» после тяжелой болезни собрался с духом и вернулся в футболАнтон Мальцев открыл онлайн-школу для юных игроков, и параллельно ждет предложений от профессиональных клубов (подробности).