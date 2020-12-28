Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily опубликовало результаты последних измерений в мобильных сетях сотовых операторов в столице и области. В Москве с большим запасом лидирует «МегаФон» со средней скоростью 55,1 Мбит/сек, в Московской области его опережает МТС (43 и 43,3 Мбит/сек, соответственно). А вот по уровню стабильности (пинг) все сети показывают чуть ли не одинаковый результат и в Москве, и в области.Подробнее остановимся на данных из Москвы. По этому показателю «МегаФон» более чем в 1,5 раза опережает идущего следом МТС – 55 Мбит/сек против 35. У «Билайна» – 30 Мбит/сек, у Tele2 – 23 Мбит/сек. За год средняя скорость в Москве по направлению к абоненту выросла на 5 Мб/сек, до 36 Мбит/сек (по итогам 2019 – 31 Мбит/сек). Если сравнивать с данными по России, которые были получены агентством в октябре этого года, этот показатель в 1,5 раза выше, чем по стране. Так, средняя скорость мобильного интернета в России - 24 Мбит/сек.