Роспотребнадзор утвердил новые правила торговли. Они будут действовать шесть лет - с 1 января 2021 года до 1 января 2027-го. Изменились требования к торговым точкам, хранению товаров, а некоторые продукты могут и вовсе исчезнуть с полок.- Новые правила не сильно отличаются от тех, которые действуют сейчас. Поэтому они не должны отразиться на работе торговых точек или цене продуктов. Но некоторые изменения мы все же увидим, - говорит адвокат Дмитрий Лесняк, председатель общества защиты прав потребителей «Горячая линия». - Например, новое постановление запрещает продавать позеленевший картофель, раньше такого не было. А еще из правил, наконец, убрали единые требования к хранению продуктов. Теперь условия хранения определяются производителем, а не жесткими санитарными нормами, которые действовали с советских времен. Это более демократичный подход. Есть и нововведения, которые появились из-за коронавируса. Например, тележки и корзины в магазинах должны обрабатывать и хранить отдельно от всего остального.Вместе с экспертом мы проштудировали постановление Роспотребнадзора и выбрали самые важные пункты новых правил.- Нельзя продавать консервы в негерметичных, деформированных, вздувшихся банках.- Запрещено продавать арбузы и дыни частями и с надрезами.- Продавцам и кассирам запрещено взвешивать без упаковки продукты, которые употребляются в пищу без предварительной обработки.\\"Это касается пирожков, слоек и другой продукции, которую можно съесть сразу после покупки. Продавец или кассир обязан упаковать ее в индивидуальную тару и только потом взвешивать\\", - объясняет Дмитрий Лесняк.- Запрещено продавать куриные яйца с грязной скорлупой и прочими дефектами. Утиными и гусиными яйцами торговать нельзя.- В торговых объектах нельзя держать животных и птиц.- Продавать сырое молоко на рынках можно только при условии, если в точке продажи есть надпись о том, что его необходимо кипятить.- Нельзя торговать продуктами домашнего приготовления.- Хлебобулочные и кондитерские изделия, которые продаются на рынках и в нестационарных торговых объектах (киоски, палатки, передвижные павильоны), должны быть упакованы.- Все нестационарные торговые объекты должны размещаться на расстоянии не больше 100 метров от туалета.- В нестационарных торговых объектах и на ярмарках нельзя торговать скоропортящимися продуктами, если там нет холодильного оборудования.\\"Скоропортящаяся продукция должна храниться при температуре максимум +6 градусов. Поэтому речь здесь идет не о фруктах и овощах, а в основном о рыбе, мясе, некоторых видах молочной продукции\\", - говорит Дмитрий Лесняк.- Нельзя продавать продукты, которые были разморожены и заморожены повторно.- Запрещено продавать позеленевшие клубни картофеля.- Нельзя торговать невыпотрошенной птицей (за исключением дичи).- Продукции с истекшим сроком годности в торговом зале быть не должно.- Запрещена продажа пищевых продуктов без сопроводительных документов.\\"Теперь недостаточно показать санитарно-эпидемиологическое заключение, как раньше, - поясняет Дмитрий Лесняк. - В документации должен отслеживаться весь путь товара, начиная от производителя\\".- Если товар продается без индивидуальной упаковки, к нему должна прилагаться этикетка, вкладыш или другая информация о продукте от поставщика.\\"Это нововведение касается многих развесных товаров - например, орехов или конфет, - говорит Дмитрий Лесняк. - Теперь покупатель сможет узнать срок годности продукта, его состав и пищевую ценность\\".- В торговых точках не допускается упаковывание пищевой продукции под вакуумом.\\"Упаковка под вакуумом - это технология откачки воздуха для длительного хранения. Так что это правило не запрещает торговать нарезками колбасы или сыра в пластиковых лотках, завернутых в целлофан\\", - комментирует Дмитрий Лесняк.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПродажи шампанского не упали: На этот Новый год россияне выпьют даже больше игристогоKP.RU поинтересовался у эксперта, действительно ли в нашей стране стали потреблять меньше любимого напитка в новогодние праздники, и если да - то почему (подробности).