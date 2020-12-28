На днях в Государственной Думе поддержали законопроект, который запрещает пользователям соцсетей заниматься политической агитацией. Если закон вступит в силу, рассказывать о своих предпочтениях во время выборов и предвыборной кампании смогут только граждане, заключившие договор с партией или конкретным кандидатом.Депутат Госдумы Сергей Иванов, голосовавший против, в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, что не так с этой идеей.- Смысл этого закона в том, что после того, как объявят о начале выборов, избирательная комиссия имеет право обратиться в Роскомнадзор с требованием запретить, точнее, блокировать вашу страничку, где, например, у вас есть интервью или ссылка на выступление какого-нибудь кандидата. Заметьте, не обязана, а вправе.Впрочем, Иванов не уверен, что законопроект, даже если он будет принят во 2-м и 3-м чтениях, будет работать.- Процедура такая. После того, как избирательная комиссия обнаружит этот материал, скажем, у кого-то на странице в Фейсбуке, они пишут письмо в Роскомнадзор. Тот, как сказано в тексте законопроекта, должен составить обращение на двух языках – русском и английском – в тот самый Фейсбук, и тот уже должен все это дело заблокировать. Если соцсеть этого не сделает, наверно, вступает в силу уже другой закон – будут блокировать Фейсбук на территории всей страны.В документе прописаны и штрафы. Гражданам, высказавшимся в соцсетях о своих политических симпатиях так рьяно, что это сочтут и признают как незаконную агитацию, придется заплатить до 20 тысяч рублей. А если на том же поймают должностное лицо, сумма штрафа вырастет до полумиллиона рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМогут ли в России заблокировать Facebook и YouTube и зачем нужен новый закон об интернет-цензуреЭксперт рассказал, к чему может привести запрет популярных соцсетей (подробности).