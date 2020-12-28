- Павел Русланович, очень многие знают иностранные языки, но вот умение переводить - это талант или способность, которой можно овладеть?- Способности нужны. Не у всех людей есть способности к переводу, даже у тех, у кого есть способности к языкам. Они прекрасно говорят и порой на нескольких языках. Но если речь заходит об устном переводе, то многие впадают в ступор.- Говорят, еще нужен особый склад ума, который позволит во время перевода отключить свой мозг и погрузиться в поток чужого сознания…- Мозг не отключается. Отключается то, что не относится к переводу. Нежелательно думать о том, что где-то оставил ключи на столе, забыл что-то сделать дома. Отвлекаться нельзя. А вот мозг работает, работает логическая память, механизм прогнозирования того, что скажет оратор, работает то, что закреплено в сознании огромное количество однозначных эквивалентов, терминов, реалий. Все это подключается, когда это нужно.- Сколько в среднем может работать переводчик-синхронист?- Если переводчик-синхронист работает в кабине, то, обычно, полчаса. Мне приходилось переводить и два, и три часа, и в одну, и в другую сторону. Как правило, у другой стороны тоже есть переводчик, и это создает нагрузку по принципу 50 на 50. А вообще переводчик должен быть готов к большим нагрузкам. Правда, в больших международных организациях есть довольно строгие нормы нагрузки. Например, если заседание в Совбезе ООН затягивается, то вызывают другую команду переводчиков. Эти нормы закреплены в результате борьбы переводчиков за свои права. Другое дело, что дипломатии характерен ненормированный рабочий день, это касается и наших дипломатов, и западных.- Какие переговоры у вас были самыми длительными?- Переговоры периода подготовки договора о ракетах средней и меньшей дальности и войны в Персидском заливе. Тогда были и телефонные переговоры с госсекретарем и президентом США. Некоторые беседы затягивались довольно сильно. Но тут нормы не работали. Так работали все.- А как обстояли дела с русским языком у зарубежных переводчиков, например, у американцев? Их уровень соответствовал тому, на каком владели английским их советские коллеги?- У них так сложилось, что большинство переводчиков, которые работают в англо-русской комбинации, это люди русского происхождения. Дети иммигрантов или сами иммигранты. Правда, я никогда не интересовался у них, когда они или их родители покинули Советский Союз. В семьях сохраняется русский язык, что позволяло им работать в этой сфере. Но есть и люди, которые не имеют русских корней, но при этом хорошо переводят.- Наши политики и дипломаты до сих пор славятся своей любовью использовать в речи пословицы и поговорки, которые подчас не имеют эквивалента в других языках и поэтому не всегда понятны окружающим…- Да, иногда были трудности, но тема перевода крылатых выражений, фразеологизмов, пословиц и цитат хорошо разработана в теории перевода. Переводчик определенного уровня обычно к таким вещам готов, хотя могут быть ситуации, когда какое-нибудь выражение ставит переводчика в тупик. И тут надо все-таки попытаться выйти из положения, может быть, дав не 100% попадания, а перевод, который обеспечивает понимание и поддержание разговора. Ведь главная задача переводчика - это обеспечение коммуникации.- Вот уже 34 года вы работаете рядом с Михаилом Горбачевым. Для нашей страны его личность неоднозначная. Вы сознательно выбрали такой путь или это стечение обстоятельств?- Я работал с Михаилом Сергеевичем в разных качествах. С 1985 по 1991 годы работал с Горбачевым, как это называется, на высшем уровне. Затем ушел с госслужбы и сейчас, если можно так выразиться, я свободный человек, но продолжаю ему помогать. Я работаю в Горбачев-Фонде.Для меня фигура Горбачева - однозначная, именно поэтому я выбрал этот путь. Я хотел и после его ухода с поста президента ему помогать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПредавал ли Шеварднадзе Горбачева?Тема предательства в разговоре телеведущего Познера с переводчиком бывшего главы СССР, Павлом Палажченко, возникала не раз (подробности).